Dit zijn de beste zoete wijnen van 2024

Omfietswijnen-auteur Nicolaas Klei ging voor EW op zoek naar de beste wijnen, bij voorkeur van ondergewaardeerde druiven, van licht tot zwaar. In deel VI: de beste zoete wijnen.

Klumpp , Baden (Duitsland)

Wijndruif: gewürztraminer 2021

Prijs: € 24 (375 milliliter)

Verkoper: wijnopdronk.nl

Gewürztraminer, de zeldzame echt goede gewürztraminer, is een wijn van rozengeur en maneschijn. Bedwelmend, overweldigend en toch heel subtiel en zeer welopgevoed zoet.

Domaine Dhommé, Les Beauvais, Sélection, Côteaux du Layon (Frankrijk)

Wijndruif uit 2018

Prijs: € 18,75 (500 milliliter)

Verkoper: wijnwerk.eu

Zoet loirewit van de lastige chenindruif is nauwelijks bekend. En dat moeten we zo houden, want daar hebben we de belachelijk lage prijs aan te danken. Niks zeggen dus, stil genieten van deze fijnzinnige rijkdom.

Blaxsta Vingård (Zweden)

Wijndruif: vidal, icewine 2009

Prijs: € 71,25 (375 milliliter)

Verkoper: heisterkamp.com

Zweden? Ja echt, daar ze maken ze ook wijn. IJswijn, het zal u niet verbazen. Goddelijk zoet, intens en bedwelmend, gemaakt van in bevroren toestand geplukte druiven. Nectar uit het noorden.

Royal Tokaji Late Harvest (Hongarije)

Wijndruif uit 2018

Prijs: € 17,45

Verkoper: wijnkring.nl

De tsaren haalden Tokaj onder speciaal escorte uit Hongarije. Tokaj geeft niet het eeuwig leven, zoals toen werd geloofd, maar zalig zoet is het wel. Vorstelijke dessertwijn, subtiel doorweven met frisse zuren.

Cecilia Beretta (Italië)

Wijndruif: diverse appassimentowijnen

Prijs: vanaf € 10,95

Verkoper: vinify.nl

Cecilia Beretta maakt een prachtige amarone, maar begint haar gamma met een wijn die lichtjes appassimento is, met bescheiden medewerking van ingedroogde druiven. Bescheiden zoet, zeer intens.

