‘Domste handelsoorlog ooit’ gaat Nederland veel pijn doen

Donald Trump heeft zijn handelsoorlog ontketend. De eerste slachtoffers zijn Canada , Mexico en China . Maar nu is het vizier op Europa gericht.

Het is naïef te denken dat Europa ongeschonden blijft in de wereldwijde handelsoorlog die Trump wil beginnen. De Europese Unie zegt terug te slaan zodra Trump handelstarieven tegen Europese producten instelt.

Die woorden moet Brussel waarmaken zodra het zover is.

Winnaars en verliezers

De uitspraken van het Nederlandse kabinet stellen wat dat betreft niet gerust. Minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts (PVV) was voor de beëdiging van Trump nog ervan overtuigd dat ‘een sterk Europa ook in het voordeel is van de Verenigde Staten’.

Blijkbaar hoopt de minister dat Trump Europa zal ontzien, omdat beide continenten een historische band en gemeenschappelijke belangen hebben.

Het is verleidelijk om net als Beljaarts het economische gedachtegoed van Trump te rationaliseren, maar zo bekijkt Trump de wereld niet.

De wereld bestaat uit winnaars en verliezers, volgens de Amerikaanse president, en je kunt alleen winnen als anderen verliezen. Daarom trof hij met zijn tarieven eerst zijn twee belangrijkste handelspartners: Canada en Mexico.

Afperspogingen

In zijn eerste presidentstermijn liet Trump zien alleen terug te deinzen als hij krachtig wordt tegengesproken, zoals oud-premier Mark Rutte durfde toen hij Trump bezocht in 2018.

Op dat moment was Trump ook al een handelsoorlog begonnen. Trump suggereerde dat die niet hoefde te worden opgelost, waarna Rutte ferm ‘nee’ zei.

Zwichten voor de druk van Trump zal alleen maar leiden tot nieuwe afperspogingen van de Amerikaanse president. Daarom moeten Europese landen en de Europese Unie gedurfde stappen zetten, zodra Trump ook Europa slachtoffer van zijn handelspolitiek maakt.

Een slimme zet is om gericht terug te slaan, zoals Canada doet met tarieven voor producten die worden gemaakt in Republikeinse staten. Dan wordt Trump binnen zijn partij aangesproken op zijn roekeloze acties.

Maar het is niet genoeg de ogen alleen op de bal te hebben. Trump verplaatst de lijnen op het speelveld, door doelbewust de economische aanval in te zetten op zijn bondgenoten. Dat vraagt om onconventioneel handelen.

Weekblad The Economist bepleitte al om Canada toe te laten treden tot de Europese Unie. Een radicale stap die, in een wereld waarin de kaarten opnieuw worden geschud, plots niet zo radicaal meer is.