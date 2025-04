Funderingshorror groter dan gedacht: huiseigenaren én politiek moeten stoppen met wegkijken

Bron: KCAF

Veel woningeigenaren kijken liever de andere kant op. Want funderingsherstel kost al snel tussen de 80.000 en 100.000 euro. Het schadeherstel dat de komende 25 jaar nodig is, wordt geschat op maar liefst 55 miljard euro.

Slechte funderingen zijn niet alleen te vinden in de veenweidegebieden in het westen van het land, maar blijken overal voor problemen te zorgen. Ze bedreigen een steeds groter deel van de huizenmarkt. Een oplossing is niet makkelijk en vooral heel erg duur.

Door: Theo van Vugt, redacteur wonen

Vorig jaar verscheen er een rapport van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat aandacht vroeg voor de funderingsproblemen. Er is toen door de overheid een subsidie vastgesteld van 56 miljoen euro voor de jaren 2025 tot en met 2028, dat is 14 miljoen per jaar. Dat is veel te weinig.

Er werd onlangs een bijeenkomst georganiseerd door KCAF om het probleem op de kaart te zetten. Daar kwam één Kamerlid op af.

Er zijn 487.000 tot 537.000 panden die het hoogste risico lopen en tot nu zijn er in dit land slechts 28.750 panden hersteld. In 2024 kwamen er niet meer dan 1.250 herstelde panden bij. Het probleem wordt alsmaar groter en collectief kijken we weg van een probleem dat we in de Nederlandse delta niet langer kunnen negeren.

Bij de aankoop van een huis is er bijvoorbeeld geen enkele aandacht voor. Kopers vragen er niet naar en verkopers houden hun mond of weten niet eens hoe het fundament onder hun huis er uitziet. Hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft pleit daarom voor een woningpaspoort waarin ook duidelijk staat wat de staat van de fundering is. Dat lijkt broodnodig.

Funderingsschade onverzekerbaar

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwde onlangs ook al dat woningeigenaren vaak verwachten dat de herstelkosten bij funderingsproblemen (deels) worden betaald door hun verzekeraar of de overheid. Funderingsschade is echter niet verzekerbaar en woningeigenaren moeten deze kosten zelf betalen, aldus de AFM.

Uit onderzoek van de AFM blijkt ook dat acht op de tien huiseigenaren verwacht geen risico te lopen op funderingsproblemen. Ruim tweederde van de respondenten vindt de kans hierop te klein om zich daarover zorgen te maken. De helft van de hypotheekbezitters in het onderzoek weet echter niet op welke fundering hun huis staat.

Tijd voor een plan van aanpak

Het is kortom tijd om aan de bel te trekken. Het zijn nu nog vooral initiatieven van burgers die het probleem op de agenda zetten. Maar dan is het vaak al te laat en zijn er scheuren en verzakkingen. Nederland zakt weg en we kijken gemakshalve de andere kant op.

De overheid moet nu écht met een plan van aanpak komen, anders gaat dit mis. Breng in kaart waar het probleem speelt en ondersteun herstelonderzoek. Nu is het herstel nog veel te duur, maar met gerichte subsidies kunnen oplossingen worden ontwikkeld en toegepast. Er is actie gevraagd.