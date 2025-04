Gordelroosvaccin voorkomt pijn én mogelijk dementie – tijd voor vergoeding

Bron: Tweede Kamer, Nature, LinkedIn

Tal van fracties hebben er in een schriftelijk overleg op aangedrongen om alsnog financiering te vinden voor een scenario waarin het vaccin kan worden vergoed.

Maar staatssecretaris voor Preventie Vincent Karremans (VVD) vindt het vooralsnog te duur . Een scenario waarbij 1,25 miljoen mensen in aanmerking zouden komen voor vaccinatie, kost de eerste vijf jaar rond de 185 miljoen euro, daarna jaarlijks 21 miljoen euro.

Er is al jaren een vaccin dat gordelroos kan voorkomen, Shingrix, geproduceerd door GlaxoSmithKline. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat het vaccin ook nog eens de kans op dementie flink verlaagt .

Boosdoener is het varicella zostervirus , dat in de kindertijd waterpokken veroorzaakt en sluimerend in het lichaam aanwezig blijft. Als de weerstand afneemt, kan het de kop opsteken en gordelroos veroorzaken, zeker bij 50-plussers.

Gordelroos treft jaarlijks tussen de 50.000 en 80.000 Nederlanders, van wie er 450 in het ziekenhuis belanden.

Door: Bram Hahn, redacteur Kennis & Cultuur

Juist dat maakt dit vaccin tot een logische kandidaat voor vergoeding. De staatssecretaris zou alles in het werk moeten stellen om het vaccin beschikbaar te maken voor een zo breed mogelijke groep ouderen.

De relatie tussen preventie en lagere zorgkosten is niet altijd eenduidig. Wie door een vaccinatie langer leeft, kan op hogere leeftijd alsnog dure zorg nodig hebben. Maar dat is in dit geval niet de kern van de zaak.

En dat terwijl het bij uitstek een preventieve maatregel is die enorme gezondheidswinst oplevert.

Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, vergoeden het vaccin voor ouderen al. Nederland blijft achter – niet omdat het vaccin niet goed genoeg is, maar omdat de structurele bekostiging uitblijft.

De Gezondheidsraad is al sinds 2019 positief over brede vaccinatie, en de recente aanwijzingen dat het vaccin ook de kans op dementie verlaagt, maken de zaak alleen maar urgenter. Ook zijn de kosten van het vaccin inmiddels gedaald van ongeveer 300 euro naar 170 euro voor de twee benodigde doses.

De feiten zijn helder: het gordelroosvaccin werkt. Het voorkomt in de meeste gevallen de ziekte zelf én de hevige zenuwpijn die bij één op de vijf patiënten maanden- tot jarenlang kan aanhouden.

Bron: Nature

Onderzoekers van Stanford University in de Verenigde Staten maakten gebruik van een zeldzame kans: in Wales werd in 2013 een vaccinatiecampagne uitgerold op basis van een vaste geboortedatum (2 september 1933).

Dat creëerde een ‘natuurlijk experiment’ waarbij mensen die net wel of net niet in aanmerking kwamen voor de vaccinatie, met elkaar vergeleken konden worden.

Omdat die groepen qua gezondheid, sociaaleconomische achtergrond en zorggebruik nagenoeg identiek zijn, leverde dat een sterke basis voor vergelijkend onderzoek.

De onderzoekers analyseerden de medische gegevens van ruim 280.000 mensen gedurende zeven jaar. Ze vonden dat wie het vaccin kreeg, 20 procent minder kans had op een dementiediagnose. Dit effect gold vooral bij vrouwen.

Ook bij mensen zonder eerdere vaccinaties of met een gemiddeld risico op dementie bleef het effect overeind. Volgens de auteurs is het onwaarschijnlijk dat het verschil kan worden verklaard door betere toegang tot zorg of gezonder gedrag – daarvoor waren de groepen te vergelijkbaar.

Brein is gevoelig voor ontstekingsreacties

Een van de vermoedelijke verklaringen is dat het vaccin het aantal heractivaties van het varicella-zostervirus (de veroorzaker van gordelroos) vermindert. Die virusreactivaties zouden ontstekingen in het brein kunnen veroorzaken en zo bijdragen aan cognitieve achteruitgang.

Een andere hypothese is dat het vaccin het immuunsysteem als geheel op een gunstige manier moduleert. In beide gevallen geldt: hoe minder hersenschade, hoe kleiner de kans op dementie.

Is er een verband tussen gordelroos en coronavaccinatie?

Sinds de wereldwijde uitrol van coronavaccins zijn er meldingen geweest van gordelroos na vaccinatie. Ook in Nederland registreerde bijwerkingencentrum Lareb tientallen meldingen, met name bij ouderen.

Dat leidde tot de vraag of COVID-19-vaccins een heractivatie kunnen uitlokken van het varicella-zostervirus, het virus dat gordelroos veroorzaakt.

De logica daarachter is bekend: vaccins activeren het immuunsysteem, en dat kan in theorie ook sluimerende virussen prikkelen.

Toch is er geen bewijs dat coronavaccinatie het risico op gordelroos significant verhoogt. In grootschalige studies was het aantal gevallen niet hoger dan de normale achtergrondfrequentie.

Belangrijker is dat een infectie met het coronavirus zélf ook in verband wordt gebracht met verhoogde kans op gordelroos, waarschijnlijk door tijdelijke onderdrukking van het afweersysteem. In die zin is vaccinatie eerder beschermend dan risicovol.