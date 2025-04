Nederlandse ondernemers in Canada en Mexico over Liberation Day: ‘Dit kost me opdrachten’

Nederlandse ondernemers in Canada en Mexico maken zich zorgen over de naderende tarievenoorlog met de VS. Maar sommigen zien ook kansen. EW sprak vier van hen. ‘Toen Trump decreten begon te tekenen, merkte je dat de markt tot stilstand kwam.’

Handelstarieven: onzekerheid en onbegrip overheersen

Michiel Vos (37) woont in Mississauga en werkt in Toronto, waar hij tot begin april algemeen directeur Noord-Amerika was bij Lynxx, een bedrijf dat infrastructuur en transportbedrijven helpt met optimaliseren van alle logistieke processen.

Vos voorziet dat de onderneming indirect zal lijden onder de Amerikaanse handelstarieven. ‘Het vertrouwen bij ondernemers en investeerders is weg. Er is geen touw vast te knopen aan de politiek van Trump. Als investeerder wil je een duidelijke toekomst, anders kun je beter wachten met investeren.’

Canadezen ervaren de handelsoorlog als ultiem verraad, merkt Vos. ‘De band met de Verenigde Staten was erg goed, nu gooit Trump dat in één keer weg. Onbegrip overheerst hier.’

Trumps liberation day heeft grote gevolgen

Trumps bezuinigingen op de overheid kunnen volgens Vos ook gevolgen hebben. ‘Infrastructurele projecten zijn vaak afhankelijk van overheidsgelden. Als Trump besluit te stoppen met investeren in infrastructuur, verlies ik opdrachten.’

De Canadese economie kan daarnaast stagneren door handelstarieven. ‘Als de overheid hier geen geld meer heeft voor infrastructurele projecten, komen die stil te liggen.’ Vos ziet ook kansen door de chaos. ‘Mijn werk wordt kostbaarder als projecten met minder geld moeten worden uitgevoerd, omdat ik me richt op optimaliseren.’

Ondernemers blijven kansen zoeken

Jan-Willem Gille (55) woont en werkt ook in Toronto, bij ACE, dat wereldwijd bedrijven begeleidt die zich in Canada of de Verenigde Staten willen vestigen. Op zijn werk kan hij niet om de importtarieven heen.

‘Alles gaat nu over Trump, af en toe word ik er een beetje moe van. De handelsoorlog heeft nog geen direct effect op mij, omdat er geen tarieven op services zijn. Maar er heerst veel onzekerheid, omdat de mogelijkheid wel bestaat.’

Trumps beleid veroorzaakt ook praktische problemen: het strenge immigratiebeleid maakt internationaal bezoek ingewikkeld. Gille vergelijkt de handelsoorlog met de coronacrisis. ‘Ook toen werden internationale handel en zakenreizen beperkt.’

Verschillende reacties handelsoorlog

Hij ziet bij klanten verschillende reacties op de dreigende handelsoorlog. ‘Sommige bedrijven wachten af of richten zich op andere gebieden. Andere bedrijven willen zich juist sneller in de Verenigde Staten vestigen om de importtarieven te omzeilen. Hoe dan ook, ondernemers blijven kansen zoeken. Zo zijn klanten nu meer geïnteresseerd in vestiging in Zuid-Amerika of Azië.’

Gille verwacht niet dat Canada onderdeel wordt van de Europese Unie, zoals wel wordt geopperd. Maar de verstevigde banden met Europa zijn volgens hem een positief gevolg van de handelsoorlog, evenals de groeiende aandacht voor economische zelfstandigheid in Canada en Europa.

Desondanks kunnen beide niet om de Verenigde Staten heen. ‘Daar zit al het durfkapitaal, wat ondernemers aantrekt. Zolang Canada en Europa risicomijdend blijven, gaat dat niet veranderen.’

Markt staat stil

Ook in Mexico wachten Nederlandse ondernemers af wat er nu daadwerkelijk staat te gebeuren. Mark Holthuizen (47), CEO en medeoprichter van het bedrijf Nearshoring, hekelt vooral de onzekerheid. ‘Vanaf het moment dat Trump decreten begon te tekenen, merkte je dat de markt stil kwam te staan.’

Met zijn bedrijf, gevestigd in Guadalajara, helpt hij buitenlandse bedrijven die hun productie volledig of gedeeltelijk naar Mexico willen verplaatsen. ‘Ik hoop dat er binnenkort in ieder geval duidelijkheid is. Liever geen tarieven, maar onzekerheid is al helemaal slecht voor de economie.’

Holthuizen merkt nu al een afname van de vraag naar Mexicaanse producten. Toch blijft hij hoopvol. ‘De tarieven zullen heel slecht zijn voor de Mexicaanse economie, maar op een gegeven moment gaat de industrie gewoon door. Er is een grote auto-industrie in Mexico, die kan niet zomaar naar de States worden verplaatst.’

Op straat in Mexico lijken er volgens Holthuizen minder zorgen te zijn. ‘De importheffingen zijn niet de grootste zorg van de gemiddelde Mexicaan. Hoewel het in het nieuws wel veel besproken wordt, lijken veel Mexicanen zich niet bewust van de mogelijke gevolgen. Mexicanen maken zich eerder zorgen om drugsgeweld dan om importheffingen.’

Niet overal heerst angst

‘De Mexicanen zelf zijn zelfverzekerd over hun land, de regering en de internationale handelspositie van Mexico.’ Barbara de Lalaing – de Groot (51) ondersteunt Nederlanders die willen emigreren naar of investeren in Mexico. Zij helpt hen met het vinden van vastgoed en organiseert evenementen waar Nederlanders kennis kunnen maken met Mexico.

‘Grote bedrijven hebben misschien al wel last van de importheffingen, maar op het gebied van vastgoed merk ik er niet of nauwelijks wat van. Vooral niet voor Nederlanders die zich hier willen vestigen.’ Haar Nederlandse klanten beginnen meestal een lokale onderneming, of een bedrijf dat zich focust op de relatie tussen Nederland en Mexico.

De Lalaing – De Groot ziet voor het vastgoed in Yucatan – waar zij woont en werkt – juist kansen. ‘Doordat de relatie tussen de Verenigde Staten en Canada verslechtert, zullen Canadezen eerder gaan overwegen om vastgoed te kopen in Yucatan dan bijvoorbeeld Florida.’