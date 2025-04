Zo hard kelderden de beurzen wereldwijd na Liberation Day

Op 2 april 2025 kondigde president Donald Trump ingrijpende nieuwe importheffingen aan, die hij bestempelde als onderdeel van een ‘Liberation Day‘, Bevrijdingsdag, voor de Amerikaanse economie. Wereldwijd kelderden de beurzen als gevolg.

De reactie op de wereldwijde aandelenmarkten liet weinig aan de verbeelding over: beleggers trokken zich massaal terug. Een overzicht per beurs, inclusief aandacht voor het geschatte verlies in marktwaarde en de sectoren die het hardst geraakt zijn.

Er is in totaal zo’n 3,1 biljoen dollar in rook opgegaan. Een eerste prognose laat zien dat de Verenigde Staten de hardste klappen opvangen.

Zwarte dag voor de beurzen in de Verenigde Staten

S&P 500 (-4,2%), Dow Jones (-6,7%), Nasdaq (-4,2%)

De Amerikaanse beurzen beleefden hun slechtste dag sinds de coronacrash van 2020. Er verdampte naar schatting $3,1 biljoen aan marktwaarde. De klappen vielen vooral bij grote technologiebedrijven.

Apple verloor 9 procent, goed voor 311 miljard dollar aan beurswaarde. Ook Amazon, Meta en Nvidia kelderden tussen de 8 en 9 procent.

Retailbedrijven zoals Best Buy en Target gingen tot 11 procent achteruit, terwijl ook banken zoals American Express en Bank of America fors daalden. De angst voor een recessie en hogere importkosten sloeg hard toe.

AEX levert miljarden in na Amerikaanse importheffingen

AEX (-2%) – Verlies: circa €16 miljard (~$17 miljard)

De Amsterdamse AEX-index zakte op donderdag 2 april met bijna 2 procent tot onder de grens van 900 punten, als directe reactie op de importheffingen die Trump aankondigde. Daarmee verdampte naar schatting zo’n €16 miljard aan beurswaarde. Vrijwel alle fondsen kleurden rood bij opening.

Banken zoals ABN AMRO (-4 procent) en ING (-3 procent) kregen het stevig te verduren, gevolg van de vrees dat de oplopende handelsspanningen de economische groei zullen afremmen.

Ook chipmachinebouwers ASML, Besi en ASMI daalden tot 3,5 procent, en dat terwijl de nieuwe tarieven (nog) niet van toepassing zijn op chips en farmaceutische producten. De vrees leeft dat deze sectoren alsnog worden geraakt als het handelsconflict escaleert. ArcelorMittal, gevoelig voor staalheffingen, verloor 2,5 procent.

Handelszorgen raken beurs Verenigd Koninkrijk

FTSE 100 (-1,6%)

De FTSE 100 verloor ongeveer £33,6 miljard aan waarde, omgerekend zo’n $44,2 miljard. Ook al werd het Verenigd Koninkrijk met een relatief mild tarief van 10- procent geconfronteerd, de impact op de Londense beurs was merkbaar.

Vooral exportgerichte bedrijven kregen het zwaar te verduren. De financiële sector en de retail daalden scherp, met name door angst dat de economische groei zou afnemen door een wereldwijde handelsoorlog.

Duitse exportzorgen drukken DAX fors omlaag

DAX (-5%)

De Duitse beurs verloor naar schatting €75 miljard aan marktwaarde, oftewel circa $82 miljard. Autofabrikanten zoals BMW en Volkswagen daalden fors. Techbedrijf Infineon verloor bijna 4 procent.

Maar de zwaarste klappen vielen bij banken: Deutsche Bank zakte met bijna 6 procent, Commerzbank met 5,5 procent. Duitsland is sterk afhankelijk van export naar de Verenigde Staten, en deze sector werd direct getroffen.

Franse luxe- en bankensector onder druk op CAC 40

CAC 40 (-3,3%)

De Franse beurs leverde ongeveer €62,7 miljard aan marktwaarde in, wat neerkomt op zo’n $68,9 miljard. De klappen vielen vooral in de luxe industrie, zoals bij LVMH en Kering, die kwetsbaar zijn voor veranderingen in mondiale consumentenvraag. Banken en industriële bedrijven daalden eveneens fors. Frankrijk kondigde spoedige tegenmaatregelen aan.

Hoge tarieven en sterke yen drukken Japanse beurs

Nikkei 225 (-2,8%)

De Nikkei verloor ongeveer ¥12 biljoen aan marktwaarde, omgerekend circa $90 miljard. De nieuwe tarieven van 24 procent op Japanse goederen kwamen als een schok.

Banken verloren gemiddeld meer dan 7 procent, onder meer door dalende rentes. Ook autofabrikanten (Toyota -5,2 procent) en scheepvaartbedrijven zoals Nippon Yusen (-5,6 procent) leden flinke verliezen. De yen steeg in waarde, wat exporteurs extra onder druk zette.

Zorgen over China drukken beurs Hongkong omlaag

Hang Seng Index (-2,5%)

De beurs in Hongkong verloor naar schatting $123,5 miljard aan waarde. Technologie- en vastgoedbedrijven werden het hardst geraakt.

De angst dat China’s economische positie verder wordt verzwakt door de nieuwe tarieven drukte zwaar op het sentiment.

Australische beurs zakt weg door recessievrees

S&P/ASX 200 (-2,1%)

Australië verloor zo’n A$47,8 miljard aan marktwaarde, omgerekend ongeveer $29,6 miljard. Hoewel het land met het relatief lage tarief van 10 procent werd geraakt, is het toch een klap voor veel Australische bedrijven doordat zij sterk zijn verbonden met Aziatische handelspartners. En die zijn zwaarder getroffen.

Energiebedrijven zoals Woodside Petroleum kregen rake klappen, evenals retailers als Harvey Norman. De vrees voor een wereldwijde recessie hangt zwaar boven de markt.

IT-sector trekt Indiase beurzen hard omlaag

BSE Sensex (-2,65%), Nifty 50 (-2,61%)

De Indiase markten verloren samen zo’n ₹12,63 biljoen, omgerekend ongeveer $154 miljard. De IT-sector kreeg de zwaarste klappen, met een daling van 9,2 procent, gevolg van de afhankelijkheid van Amerikaanse klanten. Ook metaalaandelen en energiebedrijven daalden fors. Farma-aandelen stegen kort, maar eindigden alsnog lager.

Angst voor mondiale recessie

De wereldwijde markten reageerden geschokt op Trumps ‘Liberation Day’-tarieven. De hardste klappen vielen in sectoren die afhankelijk zijn van export en wereldhandel: technologie, auto-industrie, banken en detailhandel.

De angst voor een wereldwijde recessie is terug van weggeweest, en beleggers zoeken naar veilige havens. Hoe lang dit effect aanhoudt, hangt af van eventuele tegenmaatregelen en de daadwerkelijke handhaving van de tarieven.