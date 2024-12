Dit zijn de beste witte wijnen onder de 10 euro van 2024 (o.a. bij Jumbo, Plus en meer)

Nicolaas Klei ging op zoek naar de beste wijnen, bij voorkeur van ondergewaardeerde druiven, en concludeert opgewekt: de kwaliteit is harder gestegen dan de prijs. In deel II: witte wijnen onder de 10 euro.

LICHTE WITTE WIJN

Schumacher-Knepper, Côtes de Wintrange , Moselle Luxembourgeoise (Luxemburg)

Wijndruif: Elbling 2023

Prijs: € 8,95

Verkoper: winterbergwijnen.nl

De oorspronkelijk Franse druif elbling was eeuwenlang overal in Duitsland en om­streken te vinden, nu bijna nergens meer. Jammer, want z’n charmante wijn is vriendelijk, druivig, zacht – met opgewekte zuren.

Jumbo streekselectiewijnen, Lugar de Conchas , Rueda (Spanje)

Wijndruif: Verdejo 2023

Prijs: € 6,99

Verkoper: Jumbo

Druif verdejo uit Rueda, eeuwenlang producent van ‘plaatselijk wit’, ligt nu wereldwijd in de schappen. Altijd fris en opgewekt, en in dit geval ook nog met wat romigheid en diepgang onder z’n iets kruidige geuren.

Baglio di grìsi , Sicilia (Italië)

Wijndruif: Grillo 2023

Prijs: € 8,99

Verkoper: Albert Heijn

In de loop der eeuwen is druif grillo wel ­gewend aan de hitte van het zonovergoten Sicilië, en zo genieten we kruidig, tempe­ramentvol wit met zelfs iets voorjaars­achtigs koels, een vleug anijs en venkel.

Cauhapé, L’Eclipse (Frankrijk)

Wijndruif: manseng 2022

Prijs: € 9,60

Verkoper: okhuysen.nl

Dé druif van het onbekende Jurançon is de onbekende manseng, in deze karaktervolle L’Eclipse vergezeld door de bijna uitgestorven lauzet. Naast spannend droog maken ze hier ook zalig zoet van manseng.

Araldica , Piemonte (Italië)

Wijndruif: cortese 2023

Prijs: € 8,80

Verkoper: brandwijnen.nl

Ranke wijn vol geuren van de bloeiende boomgaard, het kruidenhoekje in de moestuin, opgaande zon en verdere romantiek, uit barololand Piemonte, waar ook alweer zo’n vier eeuwen druif cortese groeit.

VOLLE WITTE WIJN

Cune, Afrutado (Spanje)

Wijndruif: Rioja 2023

Prijs: € 7,99

Verkoper: Gall & Gall

Druiven viura ofwel macabeo en garnacha laten zich van hun beste vakantiekant zien. Ruik, en je bent in Spanje. Wel met een lekker verkoelend briesje in de vorm van een vleug anijs tussen al dat rijpe fruit en die hartverwarmende smaken.

Vinhas de Pegões , Peninsula de Setúbal (Portugal)

Wijndruif: Verdelho 2023

Prijs: € 6,50

Verkoper: henribloem.nl

Madeiradruif levert zoals veel Portugese druiven uitgesproken, karaktervolle wijn. Hier levert hij spannende droge wijn, geurend naar specerijen, kruiden en zomerse warmte, alles verpakt in fraai fruit.

Fritz & Frieda , Poysdorf, Niederösterreich (Oostenrijk)

Wijndruif: Welschriesling 2023

Prijs: € 7,99

Verkoper: PLUS/plus.nl

Druif welschriesling heet ook riesling italico, al heeft hij niks met Italië of riesling te maken. Z’n wijn is goedgemutst en verleidelijk kittig. Plus, vertellen Fritz en Frieda, de zomerse geur van het hooien.

Mas de Janiny, Le Temps des Gitans Blanc (Frankrijk)

Wijndruif: Languedoc 2022

Prijs: € 9,50

Verkoper: bolomey.nl

Zigeunerwijn, avonturenwijn. Dankzij druif rolle geurend naar zonnig Zuid-Frankrijk, waaronder ook verkoelend wat venkel, munt, anijs. Bijgestaan door de frisse voorjaarsgeuren van sauvignon blanc.

Derrick, Selection (Spanje)

Wijndruif: Macabeo 2023

Prijs: € 6,49

Verkoper: neleman.org

Chardonnay, of viognier, met al dat luxe fruit? Nee: de veel te onbekende prachtdruif macabeo. Gul en comfortabel, verleidelijke bloesemgeuren, sierlijke zuren. En iets lekker tegenstribbelends.

Wie is Nicolaas Klei? ‘”Uh… ik drink heel veel wijn en daar schrijf ik dan stukjes over,” zeg ik als mensen me vragen hoe ik aan de kost kom. Aarzelend, want ik blijf het wat vreemd vinden. Politie, brandweer, bestuurder van een grote graafmachine, dat zijn Echte Beroepen. Dus ik leg uit: wekelijkse stukjes voor EW, de wijnencyclopedie Wijnwijs, een half dozijn andere wijnboeken. Ja, ik had het ook nooit gedacht, toen ik rechtsgeschiedenis studeerde en wijn slechts een liefhebberij was. Maar ik werd gevraagd voor een stukje over wijn, een boek, meer stukjes, nog een boek… En van 2001 tot 2021 verscheen jaarlijks de Supermarktwijngids, later de Omfietswijngids genoemd. Is wijn dan ook nog leuk, als er ruim drieduizend flessen op de stoep staan om geproefd te worden? Ja. Maar het is ook wel echt werk.

