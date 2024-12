Dit zijn de beste witte wijnen boven de 10 euro van 2024

Nicolaas Klei ging voor EW op zoek naar de beste wijnen, bij voorkeur van ondergewaardeerde druiven, van licht tot zwaar. In deel IV: witte wijnen boven de 10 euro.

Wijndruif: Riesling trocken 2023

Prijs: € 19,50

Verkoper: colaris.nl

Raszuivere, spatzuivere riesling. Een luxe hoeveelheid bedauwd, frisgeurend fruit, een verleidelijk zweempje honing, de serieuze ondertoon van citrus en grapefruit. Tintelend, zinderend, spannend.

Wijndruif: Greco 2023

Prijs: € 13,85

Verkoper: lesgenereux.nl

De Zuid-Italiaanse druif greco biedt onder de bezielende begeleiding van Frattasi opgewekte frisheid die doet denken aan een prima sancerre, maar dan kruidiger, pittiger en temperamentvoller.

Wijndruif: Romorantin 2020

Prijs: € 16,50

Verkoper: heisterkamp.com

Zeer exclusief: druif romorantin heeft een appellation helemaal voor zichzelf alleen, Cour-Cheverny. Daarbuiten vind je ‘m nergens. Spannend droog en tegelijk zeer rijk van smaak. Wijs en rijp en nog piepjong.

Wijndruif: Viognier 2023

Prijs: € 19,50

Verkoper: wijnkoperijdeloods.nl

Viognier vind je nu overal, maar zo fraai zie je hem zelfs zelden in zijn geboorteplaats Condrieu. Verleidelijk, maar niks wulps of overdadig molligs. Bedeesd en ingetogen, sierlijk en subtiel. Een en al finesse.

Wijndruif: rivaner 2023

Prijs: € 17,95

Verkoper: dekleineschorre.nl

Rivaner is een schuilnaam van müller-thurgau, druif van slobberwijn. Maar hier in Zeeland toveren ze er wijn van vol opgewekte bloesemgeuren, rank en slank, ­kruidig en kittig.

Verdil uit Valencia was bijna uitgestorven, maar is herontdekt. Gelukkig. Rijk als de betere chardonnay, eigenwijs anders. Strenger, kruidiger. Vleug munt. Bloesem­geur. Spannende zuren in de gulle, zachte smaak.

Wijndruif uit 2021

Prijs: € 27,95

Verkoper: debruijninwijnen.nl

In Piemonte noemen ze de zeldzame wijn van aloude inheemse druif timorasso ‘witte barolo’. Rijk, breed en diepgaand als de sjiekste chardonnay, met een volstrekt eigen waaier aan geuren en smaken.

Wijndruif uit 2020

Prijs: € 38,50

Verkoper: daxivin.nl

De eigenzinnige savagnin, stammoeder van tal van druiven, hier in gezelschap van nakomeling chardonnay, geurt intens en nootachtig, en geeft reiszin: heel de mooie Jura ruiken en proeven we.

Wijndruif: diverse condrieus

Prijs: vanaf € 44,95

Verkoper: rhonevaluewines.eu

Condrieu, geboortegrond en bijna laatste rustplaats van viognier. Op het nippertje voor uitsterven behoed. Merlin maakt de mooiste: verfijnd, zwoel, met een eindeloze waaier aan geuren en smaken.

Wijndruif uit 2022

Prijs: € 22,70

Verkoper: anfors-imperial.com

Chic smakende wijn van verschoppelingen airén en macabeo plus onbekend inheems uitschot. Ongekende geuren en smaken. Tintelend, zinderend, energiek. Zilt, spannend, avontuurlijk.

Wijndruif uit 2019

Prijs: € 49

Verkoper: wijnopdronk.nl

Grand vin de Bourgogne is hier nou eens geen loze grootspraak. Chardonnay op z’n chicst. Puur, zuiver, verfijnd, subtiel. Geen protserige grote gebaren, geen dik hout, duizend deftige details.

Wie is Nicolaas Klei?

‘”Uh… ik drink heel veel wijn en daar schrijf ik dan stukjes over,” zeg ik als mensen me vragen hoe ik aan de kost kom. Aarzelend, want ik blijf het wat vreemd vinden. Politie, brandweer, bestuurder van een grote graafmachine, dat zijn Echte Beroepen. Dus ik leg uit: wekelijkse stukjes voor EW, de wijnencyclopedie Wijnwijs, een half dozijn andere wijnboeken. Ja, ik had het ook nooit gedacht, toen ik rechtsgeschiedenis studeerde en wijn slechts een liefhebberij was. Maar ik werd gevraagd voor een stukje over wijn, een boek, meer stukjes, nog een boek… En van 2001 tot 2021 verscheen jaarlijks de Supermarktwijngids, later de Omfietswijngids genoemd. Is wijn dan ook nog leuk, als er ruim drieduizend flessen op de stoep staan om geproefd te worden? Ja. Maar het is ook wel echt werk.