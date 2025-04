Ruwe schatting: Nederlandse beleggers verliezen 150 miljard euro op hun aandelen

Door: Jeroen van Wensen, redacteur Macro-economie

En nu is er de Trump-crisis. Met zijn handelsoorlog stort de Amerikaanse president financiële markten in chaos. Burgers wereldwijd zagen in paar dagen tijd een flink deel van hun vermogen verdampen. En als de chaos overslaat op de reëele economie, wacht alleen maar meer ellende. Net als na de kredietcrisis.

Een koersval op de beurzen is stap één, inzakkende werkgelegenheid door verminderde bedrijvigheid is stap twee. En stap drie is een inzakkende huizenmarkt . Met die drie onheilen kregen huishoudens te maken in de nasleep van de kredietcrisis .

Bron: De Nederlandsche Bank

Huishoudens belegden eind december zelf voor 160 miljard euro in beursgenoteerde aandelen en obligaties. Via hun pensioenfondsen kwam daar nog eens voor 1.460 miljard bij. In totaal belegt ‘Nederland’, als ook banken, verzekeraars en andere bedrijven worden meegeteld, voor 3.500 miljard euro, schreef De Nederlandsche Bank halverwege maart.

Zo’n 1.400 miljard euro zit in obligaties, 1.000 miljard euro in beursgenoteerde aandelen en nog eens 1.100 miljard euro in beleggingsfondsen. Die beleggen op hun beurt weer in beursgenoteerde aandelen en obligaties, maar de verdeling waarin dat gebeurt, is helaas niet bekend.

Uit eerdere ‘doorkijkjes’ van de beleggingen die De Nederlandsche Bank openbaarde, valt af te leiden – wel met een zeer flinke slag om de arm – dat de verdeling bij de beleggingsfondsen ongeveer half om half is. Dus nog eens afgerond 500 miljard euro erbij voor de aandelen, via de beleggingsfondsen.

Zo’n 70 procent van de beursgenoteerde aandelen van Nederlandse beleggers is van bedrijven van buiten de Europese Unie. Daarvan zit het grootste deel in Amerikaanse aandelen, maar ook daarvan is niet bekend hoe groot het deel is. Wel valt met zekerheid te stellen dat de malaise op Amerikaanse beurzen er hard inhakt als het gaat om de aandelenbeleggingen.

Rake klappen op de beurs

Gerekend tot en met 7 april staat de Euro Stoxx 50-index, de index met de vijftig grootste Europese bedrijven, sinds het begin van dit jaar op een verlies van ruim 5 procent. De beurs van Hongkong verloor afgelopen maandag 13 procent, maar staat vergeleken met 1 januari nog net in de plus (1 procent).

Rake klappen vallen op de Amerikaanse beurzen, die maandag 7 april wel wat stabiliseerden: techindex Nasdaq staat sinds 1 januari op -19 procent, de S&P 500-index op -13 procent, de Dow Jones-index op -10 procent.

Reken voorzichtigheidshalve met 10 procent verlies op de aandelenportefeuille van de Nederlandse beleggende huishoudens en instellingen, dan is er zo’n 150 miljard euro verdampt.

Reken over het bezit van het Amerikaanse aandelenpakket van vermoedelijk zo’n 1.000 miljard euro ook nog een valutaverlies van 5 procent door de lagere dollar. Dan komt met de nodige slagen om de arm het Nederlandse verlies zelfs uit op een kolossale 200 miljard euro.