Reorganisatie Tata Steel: kabinet moet nu echt knopen doorhakken

Bron: ANP

In 2023 schrapte het bedrijf al 580 banen. Dat gebeurde zonder gedwongen ontslagen, maar dit keer lijkt dat moeilijk haalbaar.

Tegelijk wil Tata Steel Nederland zijn hoogovens ombouwen tot een ‘groen staal’-fabriek. Het spreekt met de overheid over financiële steun daarvoor.

Het staalbedrijf behaalde over het afgelopen boekjaar een verlies van 556 miljoen euro. De fabriek in IJmuiden kampt met hoge energie- en grondstofkosten, terwijl goedkope staalimport uit China de prijzen onder druk zet.

Door: Jeroen van Wensen, redacteur Economie

Met het wegvallen van de aanvoer van goedkoop gas uit Groningen en Rusland, verdween ook de basis onder de zware, op fossiele brandstoffen draaiende industrie in Nederland.

Tata Steel IJmuiden, de hoogovens waar staal en aluminium vandaan komen, is daarvan het zoveelste voorbeeld.

De fabriek kan door de hoge energietarieven nauwelijks concurrerend produceren. En net als de rest van de Europese staalindustrie, lijdt Tata Steel IJmuiden zwaar onder het enorme aanbod van goedkoop staal uit China. Nu komt daar de tarievenoorlog nog eens bij, al is daarvan het effect nog onbekend.

Met 1.600 ontslagen wil de directie zich uit de verliezen bezuinigen. En geld vrijspelen om te investeren in een schonere fabriek, die goedkoper produceert.

Moeder Tata India wil geen geld stoppen in Nederland

Tata Steel IJmuiden zal die investeringen niet op eigen kracht kunnen doen. Moeder Tata uit India is kapitaalkrachtig, maar lijkt niet van plan nog meer geld te stoppen in de verlieslatende dochter. Dus als het kabinet de staalindustrie voor Nederland wil behouden, moet de overheid instappen.

Uit overheidsdocumenten bleek eerder dat de staat zo’n 4 miljard euro moet bijspringen om de fabriek in de IJmond levensvatbaar te houden. Maar de onderhandelingen daarover verlopen kennelijk niet goed: er is al tijden niets vernomen over de ‘maatwerkafspraken’ die Tata zou maken met het ministerie van Klimaat en Groene Groei.

Dat geldt overigens voor meer industriebedrijven. Op een enkele uitzondering na, heeft het ministerie nog geen maatwerkafspraak gemaakt.

Steun aan Tata kan alleen met Europese daadkracht

Tijd om knopen door te hakken. Kiest het kabinet voor de zware industrie, of neemt het er afscheid van? De economie is niet gebaat bij verliesgevende fabrieken die op overheidssteun draaien.

Tegelijk is in een wereld waarin de vrijhandel onder druk staat en de wapenindustrie moet worden opgeschroefd, het belang van een eigen staalindustrie er alleen maar groter op geworden.

Daarom moet Nederland steun aan Tata serieus overwegen. Maar alleen als op Europees niveau snel beleid wordt gemaakt om dumping van goedkoop Chinees staal te weren.