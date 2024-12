Dit zijn de beste mousserende wijnen van 2024

Omfietswijnen-auteur Nicolaas Klei ging voor EW op zoek naar de beste wijnen, bij voorkeur van ondergewaardeerde druiven, en concludeert opgewekt: de kwaliteit is harder gestegen dan de prijs. In deel V: de beste mousserende wijnen.

Wijndruif: Brut tradition

Prijs: € 21,95

Verkoper: josbeeres.nl

Geen goedkope prosecco, maar liefst ook geen prijzige champagne? Geniet van crémant! Gemaakt à la champagne, maar dan van – in dit geval – Elzas-druiven. Verfijnd, mooi strak droog, vol vriendelijk fruit.

Wijndruif: Pinot noir, brut

Prijs: € 19,99

Verkoper: mitra.nl

De champagnedruif pinot noir op champagnewijze mooi mousserend gemaakt –in Zuid-Afrika. Fijne pinot.

Wijndruif: Brut 2017

Prijs: € 25,95

Verkoper: artisanwines.nl

Gemaakt op champagnewijze, van champagnedruif chardonnay en de hier rond het Gardameer inheemse corvina, beide van oogst 2017 (!). Fraai rijp, zeer voornaam, en toch gezellig ondeugend en flirterig.

Wijndruif: Cava brut 2019

Prijs: € 15,99

Verkoper: Gall & Gall

Uit de Harry Potter-achtige kelders van voormalig priester Pere Ventura, die de karakteristieke, stoere aardse cavasmaken hult in rijk, romig-zacht chardonnayfruit. Een chic smakend feest.

Wijndruif: Brut, bellone 2021

Prijs: € 19,95

Verkoper: vinoblesse.nl

Heel hip Rome tiktokt erover: de fijne schuimwijn van de vriendelijke familie Carpineti, onder Rome in Lazio, van de inheemse druif bellone. Zacht-fruitig, langgerijpt, chic en charmant.

Wie is Nicolaas Klei?

‘”Uh… ik drink heel veel wijn en daar schrijf ik dan stukjes over,” zeg ik als mensen me vragen hoe ik aan de kost kom. Aarzelend, want ik blijf het wat vreemd vinden. Politie, brandweer, bestuurder van een grote graafmachine, dat zijn Echte Beroepen. Dus ik leg uit: wekelijkse stukjes voor EW, de wijnencyclopedie Wijnwijs, een half dozijn andere wijnboeken. Ja, ik had het ook nooit gedacht, toen ik rechtsgeschiedenis studeerde en wijn slechts een liefhebberij was. Maar ik werd gevraagd voor een stukje over wijn, een boek, meer stukjes, nog een boek… En van 2001 tot 2021 verscheen jaarlijks de Supermarktwijngids, later de Omfietswijngids genoemd. Is wijn dan ook nog leuk, als er ruim drieduizend flessen op de stoep staan om geproefd te worden? Ja. Maar het is ook wel echt werk.