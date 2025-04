Worden auto’s in Nederland duurder door nieuwe heffingen? Dit zeggen experts

Amerikaanse importheffingen op auto’s lijken een ver-van-ons-bedshow, maar raken via Duitsland ook Nederlandse bedrijven. Twee experts van Rabobank leggen uit hoe de schade doorwerkt in de economie.

Lize Nauta, econoom RaboResearch bij Rabobank

EW Waarom hebben Amerikaanse importheffingen op auto’s ook invloed op Nederland?

‘Nederland exporteerde in 2023 voor 1 miljard dollar aan auto-onderdelen naar Duitsland. Die worden vaak verwerkt in Duitse auto’s die naar de Verenigde Staten gaan. Op die manier raken Amerikaanse importheffingen indirect ook Nederlandse bedrijven. Daarnaast levert Nederland zelf ook direct onderdelen aan de Verenigde Staten: in 2023 voor 110 miljoen dollar. De grootste impact zit dus in de waardeketen via Duitsland.’

EW Om welke sectoren en onderdelen gaat het dan?

‘Het gaat vooral om sectoren die rechtstreeks aan de Duitse autofabrikanten leveren, zoals de Nederlandse metaal-, rubber- en plasticindustrie. Hierbij zou je kunnen denken aan rubberen componenten of andere onderdelen die in auto’s worden verwerkt. Of bedrijven dat kunnen opvangen, hangt af van hun financiële weerbaarheid.’

EW Wat is het effect van de Amerikaanse handelstarieven in de autosector op de Nederlandse economie?

‘De Nederlandse economie wordt door deze maatregel geraakt. Door de hogere Amerikaanse autoheffingen mist Nederland naar verwachting 0,08 procent groei in 2025 en 0,07 procent in 2026. Dat komt neer op zo’n 700 miljoen tot 1,4 miljard euro aan economische schade. Dat komt enerzijds door de aanlevering aan Duitse autofabrikanten, maar de economische schade die Duitsland hierdoor oploopt kan ook Nederland in bredere zin raken.’

EW Wordt de Nederlandse consument geraakt door de Amerikaanse importheffingen?

‘De Amerikaanse importtarieven op auto’s en auto-onderdelen zullen in eerste instantie bedrijven raken die aanleveren aan de Duitse auto-industrie. Algemene prijsstijgingen kunnen de consument op termijn wel raken, waarbij de tegenreactie vanuit de EU een belangrijke rol speelt.’

Marieke Kuijpers, sectormanager mobiliteit, logistiek & binnenvaart bij Rabobank

EW In hoeverre raken de Amerikaanse handelstarieven de nieuwverkoop van auto’s in Nederland?

‘De impact is minimaal: Amerikaanse automerken verkopen weinig in Nederland, behalve Tesla. Wel kan de consument minder enthousiast worden over Amerikaanse auto’s door nationale sentimenten (“koop Europees”) als gevolg van economische tegenmaatregelen. Dit is vergelijkbaar met China, waar importheffingen leidden tot een voorkeur voor lokale merken.’

EW Wordt een auto straks duurder in Nederland door de Amerikaanse handelstarieven?

‘Waarschijnlijk niet. De meeste auto’s in Nederland bevatten nauwelijks Amerikaanse onderdelen en zijn niet afhankelijk van Amerikaanse toelevering. Alleen merken als Tesla of Lucid zouden in theorie geraakt kunnen worden.’

‘Geopolitiek speelt wel een rol bij de levering van grondstoffen, maar dat is vooral relevant in andere delen van de wereld en heeft minder invloed op de Nederlandse automarkt. De Nederlandse bedrijven die geraakt worden, zijn vooral toeleveranciers van automatten, aandrijflijnen en technische halffabricaten zoals lagers, rubberonderdelen en pakkingen.’

EW Worden Tesla’s door de Amerikaanse handelstarieven straks duurder?

‘Dat is lastig in te schatten. Tesla past zijn prijzen regelmatig aan. Ook hebben ze fabrieken in Europa waardoor ze niet in aanmerking zouden komen voor mogelijke importheffingen vanuit Europa. Ze zijn minder afhankelijk van import uit de VS, wat een prijsverhoging onwaarschijnlijk maakt.’

EW Remmen Donald Trumps handelstarieven in de autosector de elektrificatie van het wagenpark?

‘Nee, de elektrificatie zal in Europa waarschijnlijk niet worden afgeremd. Europa houdt namelijk vast aan het klimaatakkoord.’