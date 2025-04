Ter Apel verslaat COA opnieuw in juridische asielstrijd. Wat nu?

Bron: NOS

Westerwolde vindt dat het COA meer moet doen om het aantal asielzoekers in Ter Apel te beperken. De rechter gaf de gemeente vorig jaar gelijk en legde een dwangsom op van 15.000 en later zelfs 50.000 euro voor elke dag dat er meer dan 2.000 asielzoekers in Ter Apel zijn.

Op het dieptepunt in 2022 moesten 700 asielzoekers, onder wie zwangere vrouwen, zieken en kinderen, buiten slapen . Omwonenden leven mee, maar beklagen zich ook over winkeldiefstallen en de onveilige sfeer in het dorp.

Dinsdag won de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort, in hoger beroep opnieuw een rechtszaak tegen het COA. Dat moet het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum onder de 2.000 houden.

Wie asiel wil aanvragen, moet zich melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is plaats voor 2.000 asielzoekers, maar dat aantal wordt regelmatig overschreden.

Door: Maria Bouwman, redacteur Onze Overheid

Het is treurig dat het COA nog doorprocedeert over de opvang in Ter Apel. Zowel de asielzoekers in het overvolle aanmeldcentrum als de bezorgde burgers van Westerwolde verdienen een blijvende oplossing voor het probleem.

Een belangrijke sleutel tot die oplossing is de Spreidingswet. Een van de redenen waarom Ter Apel overvol raakt, is dat asielzoekers maar moeilijk doorstromen naar langdurige opvang in andere gemeenten.

Dankzij de Spreidingswet moet elke gemeente structureel haar aandeel leveren in de opvang van asielzoekers. Zo kan de druk op Ter Apel blijvend worden verlicht.

Kabinet moet problemen Ter Apel serieus nemen

Het kabinet wil de wet weer intrekken. Dat is nog niet gebeurd, maar alleen al het voornemen leidt ertoe dat gemeenten terughoudend worden met het bieden van opvang. Volgens het COA zijn er al duizenden plekken geschrapt en dreigt bij intrekking voor asielzoekers weer ‘het grasveld’.

Als het kabinet echt ‘recht wil doen aan alle regio’s’ en ‘problemen niet wil afschuiven naar elders’, zoals het in het regeerakkoord stelt, neemt het de problemen van gemeenten als Westerwolde serieus en trekt het de Spreidingswet niet in.

Voor een veilige, menswaardige en voor iedereen behapbare asielopvang is een eerlijke verdeling van de taken over het land immers cruciaal.