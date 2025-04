Hoe Timmermans’ volkspartij het midden wil veroveren

Bron: GroenLinks-PvdA

Fractieleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) openbaarde een plan voor de nieuwe linkse volkspartij waarvan hij leider hoopt te worden. Hij loopt vooruit op het referendum onder de bijna honderdduizend leden van GroenLinks en PvdA die in juni stemmen over de vraag of de partijen definitief moeten fuseren. Timmermans schets een partij die ook de middenklasse moet bedienen. Dat is volgens hem nodig om solidariteit met andere groepen te bewerkstelligen. Hij wil ook toenadering tot ondernemers. Die zijn volgens hem in het verleden te kritisch bejegend door links. Timmermans: ‘Linkse politici weten doorgaans haarscherp

aan te wijzen waar ondernemers hun werknemers uitbuiten, waar multinationals belasting ontwijken. Maar in die strijd tegen onrecht heeft links soms onvoldoende oog gehad voor de meeste ondernemers. De meesten willen graag een goede werkgever zijn en hun werknemers fatsoenlijk betalen.’

EW’s visie: Timmermans’ beeld van de toekomst is duur en weinig realistisch

Door: Carla Joosten, politiek redacteur

Het is altijd goed als politici hun plannen op papier zetten. Dat geldt zeker voor Frans Timmermans. Hij presenteerde zich afgelopen maanden meer als (afgeslankt) mens dan als politicus, maar kreeg kritiek omdat de inhoud uitbleef. Timmermans zegt de verzorgingsstaat niet meer te willen afslanken en wil dat de overheid weer meer bescherming biedt. Hoe precies en wat dat kost, laat hij nog in het midden. Hij doet een handreiking naar de middenklasse. Die moet ‘comfort’ worden geboden. Welkom bij de club, zullen CDA en VVD zeggen. Middenklasse moet ruimere verzorgingsstaat betalen Maar de aap komt al meteen uit de mouw. De middenklasse moet van Timmermans meer solidariteit in de samenleving mogelijk maken. Met andere woorden de ruimere verzorgingsstaat betalen. Rijkere Nederlanders zullen in zijn visie meer aan de samenleving moeten afdragen. Dat klinkt vertrouwd uit de linkse hoek. De ruwe schets van de droom van Timmermans roept de vraag op hoe de verzorgingsstaat in een vergrijst Nederland betaalbaar kan blijven. Dat hij de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de burger te ver vindt gaan, is ronduit beangstigend. Vooral een steeds duurdere, vergrijzende verzorgingsstaat zal niet zonder maximale eigen verantwoordelijkheid kunnen. Timmermans hengelt duidelijk in de vijver van de PVV In het plan valt verder op dat GroenLinks-PvdA net zo trots is op Nederland als de nationalisten – Timmermans noemt ze niet – van bijvoorbeeld de PVV. Ook rept hij over vaderlandsliefde. Daarmee hengelt hij duidelijk in de vijver van Geert Wilders. Toe te juichen is het plan om op de kandidatenlijst van de nieuwe ‘volkspartij’ ook mensen zonder academische scholing te zetten, maar met levenservaring en een praktische opleiding.

Wie zegt wat over het plan van Timmermans?

Bron: NPO Radio 1

Politicoloog en sociaaldemocraat Julia Wouters : ‘Hoopvol, toekomstgericht verhaal waar trots uit spreekt. Het is offensief in plaats van defensief. Het is waardegedreven.’

: ‘Hoopvol, toekomstgericht verhaal waar trots uit spreekt. Het is offensief in plaats van defensief. Het is waardegedreven.’ Voormalig PvdA-wethouder Reshma Roopraam : ‘Het is een prachtig PvdA-verhaal. Maar wat is dan de meerwaarde van een fusie [met GroenLinks] als je naar dit verhaal kijkt? Het is goed dat er naar ondernemerschap en migratie wordt gekeken. Daar moeten wij wat mee als links.’

: ‘Het is een prachtig PvdA-verhaal. Maar wat is dan de meerwaarde van een fusie [met GroenLinks] als je naar dit verhaal kijkt? Het is goed dat er naar ondernemerschap en migratie wordt gekeken. Daar moeten wij wat mee als links.’ EW schreef eerder over de mogelijke fusie tussen GroenLinks en PvdA. Bij GroenLinks bestaat amper discussie over een gezamenlijke toekomst. In de PvdA klinkt meer gemor. Partijcoryfeeën als Gerdi Verbeet en Ad Melkert vrezen dat het traditionele PvdA-geluid zal verdwijnen. Met zijn visiestuk hoopt Timmermans dat deze kritiek te verstomt.

Verdieping: Dit zijn de standpunten van de nieuwe volkspartij van Timmermans