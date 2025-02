Kamerleden over einde vrijhandel: ‘Het is zo disruptief wat Trump doet’

Het tijdperk van de vrijhandel lijkt ten einde. Is dat erg, of juist niet? En wat te doen?

Jan Paternotte (40), Tweede Kamerlid D66:

‘Het is zo disruptief wat Trump doet. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Die onvoorspelbaarheid zorgt bij veel landen wel voor het gevoel dat er alternatieven moeten komen om minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Dus dat kan ook een extra reden zijn om Mercosur juist wel door te zetten, het vrijhandelsverdrag van de EU met Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.

‘Het is gek dat bijvoorbeeld GroenLinks-PvdA tegen Mercosur is. Een handelsland waar gewoon normale middenpartijen tegen handelsverdragen zijn. Voor Nederland betekent het 300 miljoen euro economische winst per jaar als je het verdrag ondertekent. Het is ook belangrijk voor de lithium-import. Je moet met dit soort landen met veel oppervlakte en belangrijke grondstoffen goede relaties hebben.’

Jimmy Dijk (39), fractievoorzitter en partijleider van de SP:

‘Zaken die van vitaal belang zijn voor mensen, moet je niet overlaten aan de grillen van de internationale markt.

‘Er valt echt iets voor te zeggen om met importtarieven te werken. Bijvoorbeeld om je eigen staalindustrie te beschermen. Of de productie van medicijnen, waarvoor we nu afhankelijk zijn van het buitenland. Vrijhandelsverdragen als Mercosur hebben negatieve gevolgen, want ze werken concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de hand. Vrijhandel is dus niet altijd goed.

‘Dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met Trump. Die zet importtarieven in als dwangmiddel, om Mexico en Canada te bewegen meer aan grensbewaking te doen. En het is een vorm van spierballenvertoon, ook om Amerikaanse miljardairs te verrijken.

Importtarieven bestaan al heel lang en de Verenigde Staten voeren ze nu ook in. Wat me dan verbaast, is dat progressieve linkse partijen als GroenLinks-PvdA en D66 als reactie opeens de vrijhandel bejubelen, terwijl die handelsverdragen arbeidsvoorwaarden en milieu­rechten uithollen.’