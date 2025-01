Techreuzen omarmen Trump: ‘Iedereen wil nu mijn vriend zijn’

Techbedrijven doneren aanzienlijke bedragen aan het inauguratiefonds van toekomstig Amerikaans president Donald Trump, ter financiering van de inauguratieceremonie op zondag 20 januari en bijbehorende evenementen.

Bedrijven als Google, Microsoft, Amazon, Meta en Uber dragen elk 1 miljoen euro bij. Apple-CEO Tim Cook en OpenAI-CEO Sam Altman stortten eenzelfde bedrag op persoonlijke titel.

Er zit al meer dan 170 miljoen euro in het fonds. Een recordbedrag, dat naar verwachting nog zal oplopen tot meer dan 200 miljoen euro.

🔴 EW’s analyse Techreuzen kopen ticket voor Oval Office

De forse donaties van Big Tech laten zien dat deze bedrijven vastbesloten zijn een goede relatie op te bouwen met de aankomende Trump-regering.

Trump had jarenlang een gespannen verhouding met grote technologiebedrijven, die hij geregeld beschuldigde van linkse vooringenomenheid en politieke censuur.

Tijdens zijn presidentscampagne dreigde hij zelfs met strafvervolging tegen Google, mocht hij in het Witte Huis terechtkomen. Volgens Trump promootte de zoekmachine negatieve berichten over zijn campagne.

De kritiek vanuit Silicon Valley bereikte een hoogtepunt na de Capitoolbestorming op 6 januari 2021. Bedrijven als Google en Meta veroordeelden destijds Trumps rol in de onlusten.

Maar met de inauguratie in aantocht is hun toon veranderd. Trump hanteert eveneens een mildere toon.

Cook leidde de weg

Apple-CEO Tim Cook toonde tijdens Trumps eerste presidentstermijn (2017-2021) al dat een constructieve relatie mogelijk was, zelfs met een president die kritisch stond tegenover Silicon Valley.

Terwijl andere techleiders afstand hielden, bouwde Cook een persoonlijke band op met Trump. Hij bezocht de president in onder meer het Witte Huis, Trump Tower in New York en zijn privéclub in Bedminster, New Jersey.

In zijn boek After Steve beschrijft techjournalist Tripp Mickle uitvoerig hoe Cooks strategie ervoor zorgde dat Apple tijdens Trumps presidentschap buiten schot bleef. Cook zet deze lijn nu voort door 1 miljoen euro aan het inauguratiefonds te doneren.

‘Iedereen wil mijn vriend zijn’

De veranderde aanpak van de techreuzen is niet alleen te verklaren door Cooks voorbeeld, maar ook doordat zij Trumps manier van politiek bedrijven inmiddels beter begrijpen.

Zoals journalist Maggie Haberman uitlegt in haar Trump-biografie Confidence Man (2022), zoekt hij altijd op pragmatische wijze relaties die hem direct voordeel opleveren. Dachten techbedrijven eerder dat Trumps vijandigheid jegens Silicon Valley ideologisch van aard was, dit inzicht veranderde hun benadering. Daarom besteedden zij nu miljoenen euro’s in het versterken van hun relatie met de nieuwe regering.

En deze verandering blijft niet onopgemerkt. Tijdens zijn eerste persconferentie na de verkiezingen van afgelopen november zei Trump: ‘In the first term, everyone was fighting me. In this term, everybody wants to be my friend.’

🔻Verder lezen: een feestje van, eh, 170 miljoen euro?

De 170 miljoen euro voor Trumps inauguratie wordt voornamelijk gebruikt voor evenementen rondom de inauguratie, zoals de ceremonie, parades en gala’s. Wat overblijft, mag Trump niet zelf houden.

Het resterende bedrag wordt vaak ingezet voor andere doeleinden, zoals het financieren van een toekomstige presidentiële bibliotheek of donaties aan goede doelen.

De regels van de inauguratiecommissie en federale wetgeving kennen weinig beperkingen op hoe het geld wordt besteed, wat in het verleden tot controverse leidde.

Voor Trumps vorige inauguratie in januari 2017 werd ruim 100 miljoen euro opgehaald. De besteding van dit geld leidde tot onderzoeken door justitie, vanwege grote betalingen aan bedrijven die banden onderhielden met de Trump-familie.

Zo ontving een firma van een adviseur van first lady Melania Trump 25 miljoen euro. Ook kwam 1,5 miljoen euro terecht bij het Trump International Hotel in New York.