Wanneer eindigt de bromance tussen Trump en Musk?

Geen van Donald Trumps adjudanten is zo trouw als de rijkste man op aarde. Sinds de aanslag op Trump afgelopen zomer, volgt Elon Musk de aanstaande president overal waar hij gaat of staat. Maar Trump weet loyalisten altijd weer van zich te vervreemden, schrijft Victor Pak.

De verstandhouding tussen Musk en Trump is een nogal wonderlijke. Met zijn bedrijf Tesla maakte Musk de elektrische auto groot in de Verenigde Staten, en daarom adoreerde vooral links hem. Maar hij bekeerde zich afgelopen jaren tot de Republikeinse Partij.

Begin 2024 zei Musk niet te zullen doneren aan die partij en Trump, maar daar kwam hij van terug. Liefst 250 miljoen dollar schonk Musk aan Trumps presidentscampagne. Een schijntje voor de met afstand rijkste man op aarde, met een geschat vermogen van meer dan 430 miljard dollar.

Ondanks de Bromance kocht Musk het presidentschap niet voor Trump

Critici zeggen daarom dat Musk het presidentschap kocht voor Trump. Een onjuiste aantijging. Met de vele miljarden dollars die omgaan in de Amerikaanse politiek is een presidentschap in zekere zin altijd gekocht, maar dat gebeurt niet met één — weliswaar omvangrijke — donatie. Volgens voorlopige schattingen gaven de Democraten en de Republikeinen in 2024 gezamenlijk ruim 5 miljard euro uit in de race om het Witte Huis.

Toch moet Musks invloed niet worden onderschat. Trump wijdde liefst 17 procent van zijn overwinningstoespraak aan de creatieve ondernemer Musk, en deelde daarbij de nodige complimenten uit.

Musk heeft overal invloed

Musk mag van Trump leidinggeven aan het orgaan voor overheidsefficiëntie, maar hij doet veel meer voor hem. Zo luisterde Musk mee tijdens Trumps telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ook ontmoette hij, aan de zijde van Trump, de Franse president Emmanuel Macron bij de heropening van de Notre Dame in Parijs.

Nog groter was Musks invloed op de begrotingsonderhandelingen die het Congres afgelopen week voerde. Een eerste compromis tussen Democraten en Republikeinen haalde bakzeil, doordat Musk op zijn sociale medium X campagne voerde tegen de deal.

Pas na het verzet van Musk ging Trump overstag en sprak zijn afkeur uit. Daarop ging op sociale media de grap rond dat niet Trump maar ‘president Musk’ de baas is. Precies het soort grap waar Trump allergisch voor is, en die Musks positie zomaar kan doen wankelen.

Trump is de ster in zijn universum

Iedereen die ook maar de indruk wekt Trump in te tomen, ziet uiteindelijk zijn relatie met Trump verslechteren. Op de belangrijkste ambtelijke post, die van chief of staff, benoemde Trump in zijn eerste presidentstermijn vaak personen die dat intomen tot doel hadden.

Het was keer op keer een mislukking. Trump versleet er vier in vier jaar tijd. Oud-generaal John Kelly zat er, met één jaar en 155 dagen, het langst.

Bromance Trump en Musk van korte duur?

Het bekendste voorbeeld van hoogmoed is dat van communicatiedirecteur Anthony Scaramucci. Die beloofde als mede-New Yorker de chaos in het Witte Huis wel even te ordenen tijdens Trumps eerste termijn. Na tien dagen was Scaramucci werkloos.

Musk kan daar maar beter van leren, wil hij nog lang in Trumps regering actief blijven. In het Trump-universum schijnt maar één echte ster, en dat is Trump zelf.