Prognose: de Nederlandse economie in cijfers (2025)

Hoe vergaat het de Nederlandse economie in 2025? Wat verwachten banken en onderzoeksbureaus? EW zet de prognoses bij elkaar.

Bruto Binnenlands Product

1.177 miljard euro

(4,4% hoger dan in 2024)

Bron: CPB

De economie neemt toe in omvang.

Werklozen

395.000

(3,9% van de beroepsbevolking)

Bron: CPB

De werkloosheid blijft historisch laag.

Pensioenfondsen

3

(1,8% van alle fondsen)

Bron: Pensioenfondsen, DNB

Slechts 3 van de 169 fondsen stappen over naar het nieuwe pensioenstelsel.

Inflatie

2,5%

(3,1% in 2024)

Bron: Rabobank (HICP)

De inflatie blijft tot juli hoog. Daarna gaat de accijnsverhoging op tabak van juli 2024 uit de cijfers en daalt de inflatie hard.

Stijging prijs bestaande huizen (ABN AMRO)

7,5%

(8,5% in 2024)

Bron: ABN AMRO

Hogere lonen, hogere hypotheekleningen, en dus hogere huizenprijzen, raamt ABN AMRO.

Stijging prijs bestaande huizen (ING)

5,5%

(12% in 2024)

Bron: ING

ING voorspelt voor de huizenmarkt net wat anders. De bank denkt dat verkopende beleggers de prijzen zullen drukken.

Modaal inkomen

46.500 euro

(€ 44.500 in 2024)

Bron: CPB

Inkomens zitten in de lift door aanhoudende personeelstekorten op de arbeidsmarkt.

Hypotheeklening voor drie keer modaal

689.000 euro

(4,3% hoger dan in 2024)

Bron: Rabobank

Huishoudens met een inkomen van € 139.500 kunnen bij de bank meer lenen voor een huis.

Autoverkopen

367.000 stuks

(2.000 minder dan in 2024)

Bron: BOVAG en RAI Vereniging

Het aandeel nieuw verkochte elektrische auto’s blijft bovendien steken op 33 procent.

Bestelbusverkopen

50.000 stuks

(40.000 minder dan in 2024)

Bron: BOVAG en RAI Vereniging

Ondernemers kochten in 2024 op de valreep nog een dieselbus, want in 2025 vervalt de bpm-vrijstelling voor deze categorie.

65-plussers

3.809.900

(in 2024: 3.727.328)

Bron: CBS

Het aantal 65-plussers in ons land stijgt door. De AOW-leeftijd niet, die blijft 67 jaar, net als in 2024.

Groothandelsprijs gas per kubieke meter

0,35 euro

(eind 2024: € 0,40)

Bron: ABN AMRO

ABN AMRO rekent op een iets lagere gasprijs komend jaar.