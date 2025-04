Jeff Bezos (Amazon) werkt in geheim aan nieuw automerk

De feiten: Bezos financiert in geheim elektrische-auto-start-up

Bron: TechCrunch

De Amerikaanse miljardair Jeff Bezos financiert via zijn familiebedrijf Bezos Expeditions een nieuwe start-up die elektrische auto’s produceert: Slate Auto, gevestigd in Michigan. De onderneming, voortgekomen uit het Bezos-gelieerde Re:Build Manufacturing, werkt sinds 2022 in stilte aan een compacte elektrische pick-uptruck van circa 25.000 dollar. Volgens TechCrunch heeft Slate inmiddels honderden medewerkers aangenomen, afkomstig van onder meer Ford, General Motors, Stellantis en Harley-Davidson. Ook zijn er sterke banden met Amazon: diverse voormalige topmensen van het techbedrijf, waaronder oud-managers van de retail- en technologische divisies, zijn betrokken bij de start-up. In 2023 haalde Slate ten minste zo’n 100 miljoen euro op in een eerste financieringsronde. Eind dat jaar volgde een tweede, waarvoor nog geen officiële documentatie is ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder. De productie is gepland vanaf eind 2026, mogelijk nabij Indianapolis. Slate wil naast voertuigen ook accessoires en kleding verkopen.

EW’s visie: Als Bezos zich meldt, wordt het stil

Redacteur Tech Sam Verbeek

Er moet een siddering van angst door de boardrooms van Rivian, Lucid, en misschien zelfs Tesla zijn gegaan toen het nieuws over deze nieuwe start-up naar buiten kwam. Slate Auto, ontstaan uit Re:Build Manufacturing, huist stilletjes in Michigan. Geen bombastische aankondigingen, geen Elon-esque bravoure. Alleen maar gelekte documenten, geruisloze investeringen, en een groeiend team van ervaren mensen. Bezos’ betrokkenheid is geen garantie op succes. Maar hij herkende eerder al de potentie van Google, Uber en de AI-toepassing Perplexity. Bezos stak geld in defensiebedrijf Anduril, bouwde Amazon Web Services uit tot ’s werelds grootste cloudprovider, en liet met Amazon.com zien hoe je een compleet ecosysteem van logistiek, data en klantgedrag tot kunst kunt verheffen. Hij heeft ook missers op zijn naam staan – denk aan de Fire Phone – maar zijn track record laat zich niet makkelijk wegwuiven. Amazon-DNA stroomt door aderen van nieuw automerk Slate Bij Slate Auto wemelt het er van de Amazon-veteranen: mensen die weten hoe je een idee stap voor stap laat groeien. Die groot kunnen denken en klein kunnen beginnen. Neem Jeff Wilke, de voormalige CEO van Amazon Consumer, en medeoprichter van Re:Build. Zijn betrokkenheid suggereert dat Slate niet zomaar een autofabriekje in het Midwesten is, maar een poging om een nieuw soort productieketen op te bouwen. Nieuw automerk Slate past in de lange adem van Amazon Het Amazon-DNA is in essentie een compromisloze focus op de klant, een cultuur van experimenteren en een stoïcijnse rust als het om tijdshorizon gaat. Amazon verwacht niet dat iets meteen lukt. Het werkt, in stilte en kleine stappen, aan oplossingen die misschien pas jaren later rendement opleveren. De Kindle-e-readers, Amazon Web Services, de virtuele assistent Alexa — allemaal begonnen als stille projecten, vaak verguisd of genegeerd, tot ze ineens onvermijdelijk waren. Slate lijkt in diezelfde mal gegoten. De beoogde pick-uptruck van zo’n 25.000 euro moet geen luxeproduct zijn, maar een ‘eerste auto’. Een bescheiden voertuig dat kan meegroeien met zijn eigenaar. Niet als dure machine, maar als platform. Met accessoires, met software, met een identiteit. Eind maart vroeg Slate een patent aan op de slogan: ‘We built it. You make it.’ Het had zo uit de koker van een Amazon-marketeer kunnen komen. Geheim project van Jeff Bezos komt nu pas aan de oppervlakte Het is veelzeggend dat deze start-up al sinds 2022 honderden mensen heeft aangenomen en miljoenen heeft opgehaald zonder dat iemand het doorhad. Geheimhouding is bij Bezos geen toevalligheid, maar een strategisch principe. Blue Origin, zijn ruimtevaartbedrijf, was jaren onzichtbaar voor het publiek. Amazon werkte jarenlang in het geheim aan de Kindle. En nu is er dus Slate, dat pas aan de oppervlakte komt nu het bijna klaar is om iets tastbaars te laten zien. Of Slate Auto een succes wordt, is nog allerminst zeker. Maar de rest van de industrie kan het zich niet veroorloven om het niet serieus te nemen. Als Bezos zijn geld en mensen ergens op zet, gebeurt er zelden niets. Misschien traag. Misschien stil. Maar vaak met blijvend effect.

Verdere verdieping: Bezos kan automarkt ontwrichten

Redacteur Automotive Robert Smid

Hoewel het grote Slate-project nog aan elkaar hangt van de onduidelijkheden, zijn er twee zekerheden. Ten eerste de auto zelf. Dat zou een elektrische pick-up van zo’n 25.000 euro moeten worden. Als dat lukt, boort Bezos een gigantische markt aan. Door de toegankelijke prijs en door het populairste model te kiezen voor de Amerikaanse markt, waarmee Tesla een spectaculaire flop te pakken had. En in tegenstelling tot die Cybertruck, zal een goedkope elektrische pick-up ook buiten de Amerikaanse landsgrenzen redelijk goed kunnen worden verkocht. Ten tweede wil Slate niet alleen auto’s verkopen, maar ook kleding en andere accessoires. Daarvoor zijn ervaren mensen binnengehaald van zowel Harley-Davidson als Amazon. Hoe dat in de praktijk moet uitpakken, blijft vooralsnog onduidelijk. Amazon-expertise in data en e-commerce versterkt nieuw automerk Duidelijker is dat grote automakers wereldwijd al langer inzien dat de elektrische auto niet alleen als voertuig interessant is, maar vooral als platform om software, abonnementen en andere services op te verkopen. Al in 2021 berekende McKinsey dat datagestuurde diensten liefst 1.500 miljard euro aan extra inkomsten voor zulke producenten kunnen genereren. Autobouwer Stellantis (Opel, Jeep, Fiat en anderen) verwacht tot 2030 zo’n 20 miljard euro aan extra inkomsten te genereren uit digitale services. Amazon is ’s werelds grootste provider van cloudservices, waar al die data samenkomen. Tot slot is er de vraag van het afzetkanaal. Zo maakte Tesla furore met auto’s direct aan consumenten leveren – dus zonder tussenkomst van de retailer. Dat scheelt een enorme marge in een productgroep waar notoir lage marges het verschil maken. Jeff Bezos bouwt in stilte aan gevaarlijk concurrerend automerk Amazon is als grootste online retailer precies daarin gespecialiseerd: producten via internet verkopen. Zijn immense kennis over dat vakgebied zal een gigantische pre zijn bij de keuze om online te verkopen. Een goedkope auto die dient als verkoopetalage voor softwareproducten met een hogere marge, en een infrastructuur en softwarekennis die perfect geschikt zijn om de klant te bedienen zoals hij wil: alle automerken – van Tesla tot Volkswagen – zouden erg bang moeten zijn.

