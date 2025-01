Belasting op beleggen en de gevolgen van pensioenwijzigingen in 2025

Na eerdere delen over giften, beleggen en vastgoed, gaat dit vierde en laatste deel van het vierluik over de fiscale keuzes rond beleggen in privé of een bv en de veranderingen in het pensioenstelsel.

1. Privé/bv

Terug in de belangstelling is de discussie of een aandeelhouder ‘in de bv’ moet beleggen of juist ‘in privé’, zegt Tjarko Denekamp (50), expert vermogensplanning bij ABN AMRO MeesPierson. Bij beleggen in de bv is het rendement in de regel belast met 19 procent winstbelasting. Keert de aandeelhouder die winst aan zichzelf uit, dan volgt er een box 2-heffing van ten minste 24,5 procent. De combinatie van vennootschapsbelasting en box 2-heffing leidt tot een effectief tarief van 38,8 procent over de beleggingswinsten in de bv.

Dat is hoger dan het belastingtarief van 36 procent in box 3, de belasting die van toepassing is op privé-beleggingen. Het box 3-tarief is niet alleen lager, zegt Denekamp, ‘maar als belegger in box 3 kun je ook nog kiezen uit het beste van beide werelden’. Door een uitspraak van de Hoge Raad mag de fiscus alleen het wettelijke fictieve rendement belasten, als het werkelijke rendement even hoog of hoger is. In 2025 is het fictieve rendement 5,8 procent. ‘Is het werkelijke rendement op de beleggingen in 2025 hoger dan 5,8 procent, dan kies je voor het laten belasten tegen het fictieve rendement. Is het beleggingsrendement lager, kies dan voor het werkelijke rendement.’

Denekamp heeft op de valreep ook nog een tip voor dit jaar. Het kan voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) voordeliger zijn dit jaar winst uit te keren (dividend). In 2024 heeft een winstuitkering geen invloed op de algemene heffingskorting, vanaf 2025 wel. De algemene heffingskorting bedraagt maximaal 3.068 euro op de te betalen inkomstenbelasting. Die daalt naar nul naarmate het inkomen stijgt. Tot nu toe was de hoogte alleen afhankelijk van bijvoorbeeld loon en pensioen (box 1-inkomen). Maar vanaf 2025 tellen ook box 2- en box 3-inkomen mee. Een dividenduitkering kan vanaf volgend jaar dus duurder uitpakken door de dalende heffingskorting.

2. Pensioen invaren

Ook in 2025 houdt het gesteggel over het pensioenstelsel aan. Zo’n 1.500 miljard euro aan oudedagsvoorzieningen wordt omgezet in nieuwe pensioencontracten: ­invaren, heet dit in jargon. Gemiddeld gaat het om zo’n 150.000 euro per huishouden. Veel geld, maar u hebt er weinig tot niets over te zeggen.