Fiscale wijzigingen 2025: van giftenaftrek tot salderingsregeling

De belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2025 op een rij. Vandaag: giftenaftrek en salderingsregeling. Dit is deel 1 van een vierluik over de grootste fiscale veranderingen.

1. Giftenaftrek

Volgens financieel planner Birgitta van Antwerpen (51) van Taxavant ontbreekt het aan een duidelijke lijn op het gebied van belastingen. ‘Er is jarenlang gewerkt aan een tweeschijventarief in de inkomstenbelasting en nu krijgen we toch weer een drieschijventarief.’

Van Antwerpen, dit jaar door haar vakgenoten uitgeroepen tot financieel planner van het jaar, noemt ook de giftenaftrek als voorbeeld. Die zou komend jaar worden ingeperkt, maar is op de valreep verruimd. Een ingeplande fiscale beperking op schenkingen door bedrijven gaat niet door, terwijl particulieren juist meer mogen schenken. De gewone gift was altijd al fiscaal aftrekbaar, indien die niet hoger ligt dan 10 procent van het inkomen. Dat blijft ongewijzigd.

De periodieke gift, een gift die minimaal vijf jaar achtereen moet worden gedaan, was altijd onbeperkt fiscaal aftrekbaar. Per 2022 werd de gift gemaximeerd op 250.000 euro per jaar. Maar op verzoek van de Tweede Kamer wordt dat nu weer verruimd. Vanaf 2025 is jaarlijks tot 1,5 miljoen euro fiscaal aftrekbaar bij de periodieke gift.

2. Saldering verzacht

Per 2027 gaat er een streep door de salderingsregeling. Deze regeling houdt in dat zonnepaneelbezitters de elektriciteit zie ze aan het net leveren, mogen wegstrepen tegen de afgenomen elektriciteit. Om het leed iets te verzachten, komt er een overgangsregeling. Van 2027 tot en met 2030 moet het teruglevertarief minimaal de helft zijn van het stroomtarief van de energieleverancier. Let wel op dat het om de helft van het kale tarief gaat, dus zonder energiebelasting en btw. Nog even rekenen dus of de aanschaf van zonnepanelen in 2025 uit kan met de nieuwe regeling.