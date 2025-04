Hoe de fratsen van Faber kabinet en politiek schaden

Bron: Tweede Kamer

Premier Dick Schoof sprak zalvende woorden richting de Kamer. Hij begreep het ‘onbegrip’ dat was ontstaan en was lovend over Nederlandse vrijwilligers: ‘Vrijwilligers doen groots en belangrijk werk voor de samenleving.’

De Kamer wilde weten hoe de weigering om te tekenen voor het verlenen van lintjes in de publiciteit was gekomen. De PVV wordt ervan verdacht zich ermee te profileren wegens de daling van de partij in de peilingen.

PVV-leider Geert Wilders weigerde in het Kamerdebat over de lintjesaffaire ook maar enige kritiek op minister Marjolein Faber te uiten. De rest van de Kamer, op Forum voor Democratie na, kritiseerde de handelwijze van Faber, verzocht vergeefs om excuses of eiste haar aftreden.

Door: Carla Joosten, redacteur Politiek

Dat een debat nodig was over het ingrijpen van minister Faber in een doorgaans smetteloze verlening van koninklijke onderscheidingen is schadelijk voor het aanzien van de politiek.

De Tweede Kamer had dinsdag 1 april in het mondelinge vragenuur Fabers handelwijze duidelijk afgekeurd. Maar Faber stuntelde in haar beantwoording.

Veel gedoe over eenheid kabinetsbeleid

De oppositie eiste ’s ochtends een debat waar ook premier Schoof aanwezig was. Reden was dat de eenheid van het kabinetsbeleid volgens de oppositie in het geding was.

Staatssecretaris Ingrid Coenradie zei dinsdag dat die was gebroken door Faber. Immers: Schoof en minister Judith Uitermark waren bereid een handtekening te zetten voor de verlening van de lintjes terwijl Faber dat nog had geweigerd.

Wat het probleem voor de samenleving is van het ontbreken van die eenheid, werd in het hele debat maar moeizaam duidelijk.

Een motie van wantrouwen, iets waarmee Wilders vanuit de oppositie aan de lopende band kwam, ging erg ver voor een affaire die een futiele kwestie is, vergeleken met de problemen die het kabinet maar niet krijgt opgelost.

Faber blok aan been voor effectief asielbeleid

Het laat zien hoe Faber een blok aan het been is geworden van effectief asielbeleid. Zij kan beter vertrekken zodat op dit cruciale thema een kundig bewindspersoon beleid gaat maken.

Het is te betwijfelen of Faber nog steun krijgt van oppositiepartijen voor haar beleid, terwijl die steun cruciaal is in de Eerste Kamer om de asielwetten goed te keuren.

Door het debat verdwijnt de aandacht voor het werk van andere ministers aan wetgeving waarop met smacht wordt gewacht. De behandeling daarvan werd uitgesteld of aandacht sneeuwt weg onder de ophef om, nu weer, een lintjesaffaire.

Kolderieke zaak veroorzaakt door kolderieke minister

Dat er een hele dag over werd gedebatteerd, duidt er ook op dat een Kamermeerderheid blijkbaar moeite heeft onderscheid te maken tussen zaken die van groot belang zijn en een kwestie die hoogstens zal worden onthouden als een kolderieke zaak veroorzaakt door een minister die van kolderiek optreden een gewoonte heeft gemaakt.

Normaal gesproken zou zo’n zwakke minister allang haar laatste kans hebben verspild. Maar van de coalitie mag Faber het nog een keer proberen. Het is te hopen dat zij stopt met haar kolderieke optredens, zodat de Kamer niet nog een keer zo’n kolderiek debat hoeft te voeren.