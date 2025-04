Nederlands grootste gasproject is in bedrijf, ondanks fel verzet

Op 31 maart kreeg ONE-Dyas definitief de vergunning om de kabel te leggen. Die aangepaste vergunning is echter nog niet direct geldig. Ironisch genoeg is het platform daarom voorlopig aangewezen op een gasgenerator: minder milieuvriendelijk dan wind.

Daarmee was de strijd nog niet gestreden. Verzet was er ook tegen de aanleg van een elektriciteitskabel van het platform naar een Duits windmolenpark. ONE-Dyas wil N05-A laten draaien op milieuvriendelijk geproduceerde stroom van een nabijgelegen windmolenpark op de Duitse Noordzee, maar de Duitse milieuclub DUH achtte zo’n kabel schadelijk voor riffen in het gebied .

Vele procedures, ordemaatregelen en vertragingen later oordeelde de Raad van State vorig jaar dat ONE-Dyas aan alle eisen voldeed en mocht beginnen met de installatie van het platform. In augustus werd het van de werf in Schiedam naar zijn plek gesleept.

Al sinds ONE-Dyas in 2022 een vergunning kreeg, is er weerstand tegen het grootste gasproject op de Nederlandse Noordzee. Vooral natuurorganisaties vochten de komst van N05-A herhaaldelijk aan bij de rechter.

Bron: Noordzeeloket, HCSS, Element NL, Nordwest-Zeitung

Door: Joppe Gloerich, redacteur Kennis

Het is niet zo vreemd dat grootschalige fossiele projecten op tegenstand stuiten. Zeker niet als de Noordzee, Nederlands belangrijkste natuurgebied, het strijdtoneel is.

De uitgesponnen procedures hebben er in elk geval voor gezorgd dat iedereen weet welke belangrijke rol natuurcompensatie speelt in het gasproject. Die rol zal bij toekomstige platforms niet anders zijn, en in die zin is de weg naar N05-A lang maar leerzaam geweest.

Ook verklaren zo’n beetje alle bij de gaswinning betrokken partijen – tegenstanders én voorstanders – uiteindelijk een emissievrije toekomst te zien. De vraag is echter: wat doe je zolang die toekomst nog toekomst is? Wat doe je nu Nederlandse huishoudens tijdens die transitie nog afhankelijk zijn van miljarden kubieke meters gas per jaar?

Russisch gas voorlopig niet aan de orde

En wat doe je in de wetenschap dat invoer van Russisch gas voorlopig niet aan de orde is, en dat de onzekerheid groeit over de relatie met die andere belangrijke leverancier, het Amerika van president Donald Trump?

Juist in zulke onzekere tijden vergroot gas uit eigen bodem de energie-autonomie. Het dient zo een wezenlijk strategisch belang. En hoewel de energietransitie alle aandacht verdient, ligt de gaskwestie genuanceerder dan de redenering: fossiel is slecht. Lokaal produceren is minder milieubelastend dan het alternatief: schepen vol vloeibaar gas over de oceaan laten varen.

Ten slotte is er een economisch belang, want in tegenstelling tot importgas vloeit een aanzienlijk deel van de opbrengsten van Noordzeegas terug in de Nederlandse staatskas.

Dat het verzet ertoe heeft geleid dat het platform voorlopig niet op windenergie draait maar op een gasgenerator, toont dat nuchterheid niet altijd zegeviert. Een gezonde toekomst vereist bevlogenheid en principes, maar ook een nuchtere afweging van belangen. Van alle nu haalbare opties is lokaal geproduceerd gas waarschijnlijk de minst slechte.