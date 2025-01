Trump weet ‘6 januari’ niet volledig te herschrijven

Uit alle macht probeert Donald Trump de waarheid over de Capitoolbestorming van 6 januari 2021 te verdraaien. Maar de meeste Amerikanen trappen er niet in. Ook het vrijlaten van de geweldplegers wist hun herinnering niet uit, schrijft Victor Pak.

Het verhaal van de Capitoolbestorming, precies vier jaar geleden, staat onder druk. Sinds de gebeurtenis proberen Trump en een deel van zijn Republikeinse getrouwen te verdoezelen wat er op 6 januari 2021 gebeurde: een poging om de verkiezingsuitslag om te draaien in zijn voordeel.

Het bewijs daarvoor is legio. Dankzij het grondige werk van de 6 januari-commissie in het Huis van Afgevaardigden, dat overtuigend het verhaal van die dag neer wist te zetten. Trump en zijn handlangers deden een georganiseerde poging om aan de macht te blijven nadat hij de verkiezingen verloor.

Biden handelde te traag

Toch zal Trump vervolging voor zijn daden ontlopen. Dat heeft diverse oorzaken. Allereerst de lafheid van zijn Republikeinse collega’s, die hem weigerden af te zetten na zijn wandaad. Met een geslaagde impeachment zou Trump ook zijn gediskwalificeerd voor de verkiezingen van 2024.

Daarnaast handelden president Joe Biden en justitie enorm traag. Speciaal aanklager Jack Smith werd pas in november 2022 aangesteld, bijna twee jaar na de daad. Hij kon zijn werk niet afronden voor Trumps herverkiezing in november 2024. Bidens trage handelen is een blunder, zeker gezien de grote verhalen die hij afstak over het belang van democratie.

Zelfs de achterban van Donald Trump keurt geweld tijdens Capitoolbestorming af

Het is niettemin een misvatting om te denken dat Trump vier jaar na dato erin is geslaagd de geschiedenis van ‘6 januari’ te herschrijven. Trumps woorden over ‘een dag van liefde’ slaan niet helemaal aan. Zelfs niet in zijn eigen achterban, blijkt uit peilingen van YouGov.

Zo keurt 54 procent van de Trump-stemmers de Capitoolbestorming af. Van alle Amerikanen velt tweederde dat oordeel. En slechts één op de drie Amerikanen steunt Trumps voornemen om de 1.600 veroordeelden en aangeklaagden te pardonneren. De helft is tegen.

Zo zien de meeste Amerikanen 6 januari 2021 voor wat het was: een aanslag op de democratie. Het is te hopen dat met het verstrijken van de tijd het collectieve geheugen intact blijft.