Kamala Harris moet met politiek pensioen gaan

Nog vijf weken moet Kamala Harris volhouden. Dan is zij ontheven van haar taak als vicepresident. Maar van pensionering willen haar aanhangers niks weten. Zij speculeren druk over een herkansing. Harris kan juist maar beter snel haar vertrek uit de Amerikaanse politiek bekendmaken, schrijft Victor Pak.

Sinds de verloren verkiezingen van november hebben de Democraten geen vaandeldrager meer. Joe Biden is bejaard en de Democraten willen dat hij na zijn vertrek uit het Witte Huis ook verdwijnt uit het geheugen van de kiezers. Hij is historisch impopulair, en dat doet de partij geen goed.

Maar ook de schaduw van Kamala Harris blijft boven de Democraten hangen. Ze verloor de presidentsverkiezingen, maar haar getrouwen dichten haar nog steeds een politieke toekomst toe, zo bleek uit berichten van CNN. Bijvoorbeeld bij de volgende verkiezingen, in 2028.

Smoesjes van trouwe aanhang

Zij redeneren dat Harris verloor buiten haar schuld. Zij moest de impopulaire erfenis van Biden dragen en deed dat zo goed mogelijk. Harris’ aanhangers wijzen erop dat in de zeven swing states waar zij haar campagne op richtte, het verschil met Trump veel kleiner was dan in de rest van het land. Oftewel, Harris is best een goede kandidaat, ook al won Trump in al die zeven staten.

Ook speelt mee dat op 6 januari vicepresident Harris de presidentiële verkiezingsuitslag certificeert, waarmee de weg definitief vrij is voor Trumps inauguratie op 20 januari. Een bittere constatering voor haar supporters. Haar laatste politieke handeling maakt haar rivaal president. Zij vinden dat Harris’ carrière een mooier einde moet krijgen. Bijvoorbeeld met revanche in 2028.

Talent genoeg bij de Democraten

Het is aandoenlijk wensdenken, maar ook niet meer dan dat. Met haar nederlaag hoort Harris thuis in het rijtje John Kerry, Al Gore en Michael Dukakis. Voormalige vaandeldragers van de partij die niet ver genoeg kwamen in de belangrijkste Amerikaanse verkiezingen. Wie die verliest, heeft niet vanzelf recht op een herkansing.

Zeker niet omdat de Democraten genoeg kandidaten hebben om zich op het hoogste podium te meten. Politici als Pete Buttigieg, Josh Shapiro en Gretchen Whitmer staan te poppelen om een gooi naar het presidentschap te doen. Deze drie talenten hebben vermoedelijk geen zin om nog vier jaar langer te wachten omdat Harris een herkansing wil.

Kamala Harris kan pensioneren in Californië

Harris is dit jaar door de kiezers gewogen en te licht bevonden. Is zij echt zo fanatiek en wil zij haar politieke pensioen uitstellen, dan kan ze beter een voorbeeld nemen aan Richard Nixon. Hij verloor in 1960 in zijn eerste poging om het Witte Huis te belanden en deed daarna een gooi naar het gouverneurschap van Californië. Laten er nu net in die thuisstaat van Harris in 2026 gouverneursverkiezingen zijn.

Nixon verloor die verkiezingen. Voor Harris is de kans groot dat zij in Californië wel wint. Ze maakte in die staat carrière. Zo krijgt ze toch een mooie kans op een ‘erebaantje’. Terwijl de Democraten verder kunnen met een kandidaat die meer belooft.