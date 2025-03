Nieuwe huizen worden steeds kleiner – hoe erg is dat?

In de vijf jaar van 2018 tot 2022 zijn in Nederland 352.000 nieuwe huizen gebouwd, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is niet veel, maar nog opvallender is dat het aandeel kleine nieuwbouwhuizen steeg.

Door: Theo van Vugt, redacteur wonen

Er is een groot tekort aan huizen in Nederland. De oplossing zit hem in verdichting in de steden: meer woonruimte op hetzelfde oppervlak. Door de hogere prijs van vakmensen en materiaal wordt vooralsnog steeds minder gróót gebouwd.

Dat is niet per se slecht. Het aandeel van eenpersoonshuishoudens in de huizenmarkt is in de afgelopen jaren ook aanzienlijk gegroeid, zeker in de grote steden.

Het is eenvoudig: als we 20 miljoen of meer bewoners in dit land willen huisvesten, moeten we af van bestaande opvattingen over het ideale huis. Niet alleen maar rijtjes- of twee-onder-een-kaphuizen, maar vooral woonruimte voor kleinere huishoudens.

Op veel plekken in Nederland zijn er nu nieuwbouwprojecten voor woongebieden waar straks de auto verboden is. Een wijk zonder parkeerplekken levert ruimte op voor wateropvang en groengebied, maar ook voor huizen.

Veel mensen wonen groter dan nodig

Voor bestaande huizen betekent het tekort aan woonruimte dat we ook wat moeten inkrimpen. Veel mensen wonen nu groter dan nodig. Een ongebruikte bovenverdieping van senioren kan best worden verhuurd.

Of we splitsen het huis. Die ouderen willen vaak ook best terug naar de stad met voorzieningen die aantrekkelijk zijn. En dan is 50 vierkante meter echt geen probleem.

Het zal voor veel mensen even wennen zijn, maar het is wel een route die we moeten onderzoeken, willen we met 20 miljoen mensen groengebied overhouden en toch genoeg ruimte hebben om te wonen.