Gaat Trump Iran bombarderen? Aanval op atoomprogramma lijkt aanstaande

Bron: Axios

Donald Trump wil dat Iran aan tafel komt om te onderhandelen over de ontmanteling van Teherans nucleaire programma. ‘Als we geen deal sluiten, komen er bombardementen. Het zal bombarderen zijn zoals ze nog niet eerder hebben gezien,’ zei hij afgelopen weekeinde volgens NBC News.

Het is Trumps hardste dreigement in de richting van Iran tot nu toe. Hij wil koste wat het kost bereiken dat de islamitische republiek geen atoombom in handen krijgt. Goedschiks – via economische druk en onderhandelingen – of kwaadschiks – via aanvallen op Irans nucleaire faciliteiten.

Irans hoogste leider Ali Khamenei reageerde zondag 30 maart: ‘Ze dreigen ons aan te vallen, wat we niet erg waarschijnlijk achten. Maar als ze kwaad willen, zullen ze zeker een sterke reactie krijgen.’

Maandag 31 maart diende Iran per brief een klacht in bij de Verenigde Naties tegen Trumps ‘roekeloze en agressieve’ opmerkingen. Daarin staat ook dat het land ‘nooit zal onderhandelen over de ontmanteling van het vreedzame nucleaire programma’.

Trump wil snel een nieuwe nucleaire deal met Iran

Begin maart zou Trump een deadline aan Khamenei hebben gesteld van twee maanden om tot een nieuwe nucleaire deal te komen. Als die niet wordt gehaald, zou de kans op militaire actie op Irans nucleaire faciliteiten door Amerika of door Israël ‘dramatisch toenemen’, schrijft nieuwswebsite Axios.

Iran wijst directe onderhandelingen af, omdat het de Verenigde Staten niet vertrouwt. Dat ‘moet eerst laten zien dat het vertrouwen kan opbouwen’, zei president Masoud Pezeshkian afgelopen weekend.

Wel staat het land er volgens Axios voor open om indirect te onderhandelen onder bemiddeling van de golfstaat Oman. Het Witte Huis zou dat niet op voorhand uitsluiten.