Bigger, better, Barron Trump: wie is Donald Trumps boomlange, invloedrijke zoon?

Familieman Donald Trump betrekt zijn kinderen graag bij zijn campagnes. De achttienjarige Barron Trump wordt zelfs een cruciale rol toegedicht bij de verkiezingswinst van zijn vader. Wie is de mysterieuze jongste zoon van de aanstaande Amerikaanse president, die alleen al opvalt door zijn bijzondere postuur?

Op 6 november, de dag dat duidelijk werd dat hij opnieuw president zou worden, hield Donald Trump zijn overwinningsspeech met op de achtergrond een lange rij intimi. Wie naar de iconische foto kijkt, zal direct de boomlange jonge man opvallen naast aanstaand first lady Melania Trump: Barron, de enige volle zoon van het echtpaar. Met een lengte van 2,06 meter kan hij gerust een wandelende Trump Tower worden genoemd.

In de gigantische wolkenkrabber in hartje New York, die zijn vader 55 jaar geleden voor 10 miljoen dollar kocht, woont Barron al sinds zijn geboorte in 2006. Hij groeide er in luxe op. De jongen had er niet zomaar een eigen kinderkamer, maar de complete derde verdieping tot zijn beschikking, vertelde moeder Melania in 2010 tijdens een house tour in televisieprogramma Entertainment Tonight. Op de achtergrond rijdt Barron Trump er rond in een speelgoed-Mercedes met zijn voornaam op het nummerbord.

Lees verder onder de video



Met het drukke zakenleven van zijn vader is het niet verwonderlijk dat de jongen grotendeels werd opgevoed door Melania. Barron ontwikkelde door de vele tijd die hij met zijn Sloveense moeder doorbracht ook een Sloveens accent, is te zien in video’s uit zijn jeugd die onlangs een hit waren op sociale media. Vooral op TikTok werd gelachen om zijn uitspraak ‘I like my suitcase’ in het programma Larry King Live, voordat hij zijn koffertje pakt om naar school te gaan. Er werd zelfs een dance-remix van gemaakt.

Lees verder onder de video



Barron Trump blijft het liefst buiten de schijnwerpers

De beelden van een energieke, speelse kleuter met een hoge stem vormen een schril contrast met de mysterieuze, teruggetrokken Barron van nu. Hij blijft het liefst buiten de schijnwerpers en heeft voor zover bekend geen openbare profielen op sociale media. Daarom blijft het voor velen gissen wat Barron Trump zoal bezighoudt. Ook voor wedkantoren.

Diverse online sportbookmakers zetten eerder dit jaar de odds op een rij voor gokkers die wilden inzetten op welke universiteit en welk bijbehorend basketbalteam Barron zou kiezen. Maar wie begin dit jaar goed had geluisterd naar Donald Trump, had geweten dat Barrons interesse bij een heel andere sport ligt.

‘Ik zei: “je wordt basketballer,”‘ vertelde zijn vader het publiek in januari tijdens een verkiezingsrally in Iowa. ‘Hij zei: “Nou, ik vind voetbal eigenlijk leuker, pap.” Ik dacht: met jouw lengte lijkt me basketbal leuker. Maar je kunt ze niet alles wijsmaken.’

Online gaan filmpjes rond van Barron Trump die op het voetbalveld ver boven zijn leeftijdsgenoten uittorent. In de reacties worden vergelijkingen getrokken met de boomlange Engelse spits Peter Crouch, eveneens ruim 2 meter lang. Barrons favoriete voetbalclub is ook Engels, het Londense Arsenal.

Lees verder onder de video



Welke rol speelde Barron Trump in de verkiezingscampagne?

Hoewel veel aandacht uitgaat naar zijn lengte, is Barron Trump ook om inhoudelijke redenen interessant. Volgens ingewijden speelde hij een belangrijke rol in de verkiezingscampagne van zijn vader. ‘Barron was erg betrokken bij het aanbevelen van een aantal podcasts waarin we zouden moeten zitten,’ zei Trumps campagne-adviseur Jason Miller in oktober tegen nieuwswebsite Politico. ‘Ik moet je zeggen, petje af voor de jongeman. Elke aanbeveling die hij deed, bleek absoluut kijkcijfergoud dat het internet op zijn kop zette.’

Het is moeilijk te bewijzen dat podcasts de doorslag gaven, maar feit is dat Donald Trumps optredens bij onder anderen Joe Rogan, Lex Fridman, Logan Paul, Adin Ross en Theo Von tientallen miljoenen kijkers en luisteraars bereikten, vooral jonge mannen die de politiek niet per se volgen via de traditionele nieuwsmedia. Van de mannelijke stemmers uit Generatie Z (18-29 jaar) koos 56 procent voor Trump (15 procentpunt meer dan in 2020), tegenover 42 procent voor Kamala Harris (14 procentpunt minder dan in 2020 voor Joe Biden kozen).

‘King of the internet,’ noemde Donald Trump zijn zoon tijdens zijn grote campagnerally in Madison Square Garden, New York, een week voor de verkiezingen. ‘De podcastkoning zouden we hem eigenlijk moeten noemen,’ zei hij over Barron, die hij prees om zijn ‘kalme’ en ‘evenwichtige’ persoonlijkheid.

Barron Trump studeert sinds kort aan de universiteit

Een reconstructie van TIME Magazine, getiteld ‘Hoe Trump de verkiezingen won’ laat zien hoezeer Donald Trump vertrouwt op het oordeel van zijn jongste zoon. Op de golfbaan werd de presidentskandidaat gebeld door een 27-jarige campagnemedewerker. ‘Ik heb een lijst met podcasts waar ik je wil laten aanschuiven.’ Trump onderbrak hem: ‘Heb je dit besproken met Barron?’ Toen het antwoord nee bleek, kreeg de medewerker direct de instructie: ‘Bel Barron en laat me weten wat hij vindt,’ waarna Trump ophing.

Ondanks het grote vertrouwen van zijn vader lijkt Barron, in tegenstelling tot zijn veel oudere halfbroers Donald jr. (46) en Eric (40), voorlopig niet happig op een prominente rol in de Make America Great Again-beweging. Sinds september gaat hij naar Stern School of Business aan de New York University, die bekendstaat als een van de progressiefste universiteiten van het land.

Gaat hij daar last krijgen van zijn vaders uitgesproken antiwoke-ideeën? Afgaande op een video van de Daily Mail valt dat wel mee. Het Engelse dagblad ondervroeg dit najaar studenten over de komst van de jongste Trump-telg naar hun universiteit. De meesten waren gefascineerd en hoopten – ongeacht hun politieke voorkeur – vrienden met hem te worden. ‘Mijn moeder wil vast dat ik met hem ga trouwen,’ antwoordde een studente die zich zichtbaar verheugde op Barrons komst.

Lees verder onder de video



Een paar maanden later heeft hij het er goed naar zijn zin, als we moeder Melania mogen geloven. ‘Hij is dol op zijn colleges en zijn docenten. Hij floreert er en is blij om in New York City te kunnen wonen.’ Afwachten is nog wel of hij dat blijft doen na 20 januari, als zijn vader zijn intrek neemt in het Witte Huis. Barron zou van de Trump Tower kunnen meeverhuizen naar de ambtswoning, waar hij in 2016 al woonde als de eerste presidentszoon sinds John F. Kennedy junior in 1961.

Media speculeren over Barron Trump

Of hij het nu wil of niet, Barron Trump kan voorlopig niet helemaal uit de schijnwerpers blijven. De achttienjarige reus is vaak te zien in de vele filmpjes van Trump en zijn entourage die, zeker na de verkiezingen, op sociale media verschijnen. Zo ook op donderdag 28 november, toen de familie Trump met vrienden Thanksgiving vierde op het landgoed Mar-a-Lago in Florida.

Lees verder onder de video

Elon Musk, Donald Trump, Barron and Melania blasting YMCA at Mar-a-Lago on Thanksgiving pic.twitter.com/elroKGQ9VA — ALX 🇺🇸 (@alx) November 29, 2024



De aanstaande president zat naast vertrouweling Elon Musk — die de feestdag blijkbaar niet met zijn eigen kinderen doorbracht — met wie hij danste op het inmiddels tot Trumps lijflied verworden YMCA. Aan de andere kant keek Barron ietwat ongemakkelijk glimlachend toe. Media speculeerden wat er in zijn hoofd omging, suggererend dat hij zich schaamde voor de dansjes van zijn vader. Of dat echt klopt, weet bijna niemand, want Barron Trump praat zelden met de pers. In combinatie met zijn indrukwekkende postuur zal hem dat voor journalisten alleen maar fascinerender maken.