Uitspraak Greenpeace-zaak: komt Nederland nog dieper in de stikstofproblemen?

De stikstofcrisis ontstond bijna zes jaar geleden, naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door de neerslag van stikstof verzuurt de bodem, waardoor plantensoorten uitsterven en bijzondere natuurgebieden worden bedreigd. Dat is in strijd met de Europese Habitatrichtlijn.

Om dit aan te pakken bedacht het kabinet-Rutte I in 2011 het PAS. Hierbij werden vergunningen verleend op basis van verwachtingen over de toekomstige reductie van stikstof. Ook werden sommige boerenbedrijven met een relatief lage uitstoot vrijgesteld van vergunningplicht.

Die constructie bleek, zoals deskundigen al verwachtten, juridisch onhoudbaar. Als gevolg zitten duizenden ‘PAS-melders’ al jaren zonder vergunning. Maar ruimte om meer stikstofvergunningen uit te geven, is er door de slechte staat van de natuur niet. Het stikstoffonds van oud-minister Christianne van der Wal (VVD), dat ruim 24 miljard euro bevatte om boeren te helpen met stoppen of krimpen, is door de huidige coalitie opgedoekt.

De eis van Greenpeace in de stikstofzaak

Op grond van nationale wetgeving moet eind 2025 in minstens 40 procent van de stikstofgevoelige natuurgebieden de stikstofneerslag onder de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) liggen. De aanname is dat natuurgebieden achteruitgaan als de neerslag boven deze wetenschappelijk bepaalde waarde ligt. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is dat doel ‘buiten bereik’, net als het doel om in 2030 de stikstofdepositie te hebben gehalveerd.

Greenpeace wil niet afwachten, en begon een rechtszaak tegen de staat. Greenpeace eist dat de staat minstens 75 procent van de allerkwetsbaarste stikstofgevoelige natuurgebieden onder de KDW brengt voor het eind van 2025, en minstens 80 procent van de iets minder kwetsbare stikstofgevoelige natuurgebieden.

Dat klinkt als een haast onmogelijke opgave, maar Greenpeace is optimistisch. Als het beleid van Christianne van der Wal in stand was gebleven, zouden deze doelen volgens Greenpeace ruimschoots zijn gehaald. Wat Greenpeace eist, is daarnaast niet zozeer een strengere aanpak dan de reductiedoelen die de wet stelt. Het is vooral een specifiekere aanpak, gericht op de natuurgebieden waar de nood het hoogst is.

Wat verlies van de stikstofzaak betekent

Een uitspraak van de Raad van State bracht het kabinet in december 2024 verder in de problemen. De Raad oordeelde op basis van nieuwe Europese rechtspraak dat ook voor ‘intern salderen’ een vergunning vereist is. Tot nu toe was intern salderen een beproefde truc om onder de vergunningplicht uit te komen. Zo kon een boer ‘nieuwe’ uitstoot door extra vee compenseren door ergens anders op de locatie zijn uitstoot te verlagen, bijvoorbeeld met een emissiearme stal, die de uitstoot van stikstof tegengaat.

Doordat meer partijen een vergunning moeten krijgen en de bijbehorende natuurtoets moeten doorstaan, zijn er ook meer projecten die mogelijk niet kunnen doorgaan vanwege de stikstofcrisis. Tel daar een overwinning voor Greenpeace bij op, en het kabinet-Schoof kampt niet alleen met (lokaal) minder stikstofruimte, maar ook met meer partijen die deze schaarse ruimte moeten delen.

🔴 EW’s visie: KABINET MOET HOE DAN OOK AAN DE BAK

– Redacteur Onze Overheid Maria Bouwman

De eis van Greenpeace om het kabinet te verplichten meer te doen dan de nationale wettelijke stikstofdoelen vragen, is ambitieus, maar niet onmogelijk. Als Greenpeace met wetenschappelijke rapporten overtuigend weet te onderbouwen dat de Nederlandse aanpak onvoldoende is om te voldoen aan het Europees recht, is de kans op winst groot.

Wat het oordeel van de rechtbank woensdag ook wordt, het kabinet moet aan de slag met stikstof. Zelfs als Greenpeace verliest, is het kabinet nog altijd gebonden aan niet alleen het Europees recht, maar ook aan de nationale reductiedoelen, waarvan het eerste eind dit jaar moet zijn behaald.

Door het schrappen van het stikstoffonds heeft de coalitie de agrarische sector in een onmogelijke positie gebracht. Minister Femke Wiersma (BBB) wil de boeren redden met innovatie. Maar daarvan blijkt keer op keer dat het zowel juridisch als wetenschappelijk gezien geen oplossing voor de stikstofcrisis is.

Als de rechter woensdag Greenpeace gelijk geeft, of als het kabinet eind dit jaar zoals verwacht de stikstofdoelen niet haalt, moeten er harde maatregelen worden genomen om aan de wet te voldoen. Dat is slechts een kwestie van tijd. Als de boeren dan toch moeten stoppen of krimpen, is er geen miljardenfonds om op terug te vallen en staat de boeren dankzij Wiersma en de coalitie een bijzonder bittere pil te wachten.

🔴‘GREENPEACE IS EEN ONGEOEFENDE MARATHONLOPER’

Valentijn Wösten, die als jurist van milieuorganisatie MOB veel stikstofzaken won, is sceptisch over de rechtszaak. Volgens hem heeft Greenpeace geen ervaring met stikstofzaken, en is het onverstandig om met zo’n grote zaak te beginnen. Wösten houdt zijn hart vast: ‘Greenpeace is een ongeoefende marathonloper,’ merkte hij na de zitting op. Hij is bang dat een negatieve uitspraak hem in zijn stikstofzaken zal achtervolgen.

Coalitiepartij NSC zal om andere redenen de uitspraak van woensdag nerveus afwachten. Kamerlid Harm Holman leverde eerder felle kritiek op het schrappen van het stikstoffonds. In het debat over de landbouwbegroting vergeleek hij het stikstofbeleid met het orkest op de Titanic. ‘Het schip zinkt en het orkest speelt mooi door.’