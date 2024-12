Mag je Sidney Smeets een ‘kleuterneuker’ noemen?

Het OM wil dat Raisa Blommestijn een taakstraf krijgt opgelegd vanwege smaad en groepsbelediging. De Ongehoord Nederland-presentatrice vindt zichzelf slachtoffer van een politieke heksenjacht.

Jan Roos slaagt er steeds weer in de aandacht te trekken. In 2017 profileerde de ‘mediapersoonlijkheid’ (aldus Wikipedia) zich bijvoorbeeld als lijsttrekker van VNL, wat hij overigens zo belabberd deed dat de partij kort na het dramatische verkiezingsresultaat werd ontbonden. Twee jaar later sloeg hij een minderjarige jongen in elkaar, wat leidde tot een geldboete vanwege mishandeling.

Eind vorige maand werd Roos zelfs gearresteerd. Aanleiding vormde een aflevering van de online videoserie RoddelPraat, waarin hij samen met de suïcidale Tukker Dennis Schouten zijn fans aan het lachen probeert te maken met roddels, laster, provocaties en beledigingen. Grappig bedoeld was ook zijn advies aan de bewoners van Ameland om journalisten te weren die verslag wilden doen van de viering van Sunneklaas. Hij riep ze op zich te verenigen met hooivorken en fakkels en de verslaggevers van het eiland te trappen. ‘Oprotten. Afmaken. Nog voor ze van de boot afkomen, neerknallen.’

De politie zag de humor van de oproep tot fysiek geweld niet in en plaatste de lolbroek twee uur in een cel. Het Openbaar Ministerie denkt nog na over de vraag of de verdachte moet worden vervolgd.

Raisa Blommestijn klaagde over ‘negroïde primaten’

Raisa Blommestijn wond zich enorm op over de aanhouding van de treitervlogger. De presentatrice van Ongehoord Nederland meent dat sprake is van een politieke heksenjacht, waarvan zij zelf ook een slachtoffer zou zijn. Het OM heeft namelijk een taakstraf tegen haar geëist vanwege groepsbelediging. Steen des aanstoots vormden twee tweets uit 2023. In de ene klaagde Blommestijn over ‘negroïde primaten’ die ‘weerloze blanken’ in elkaar trappen, in de andere maakte ze advocaat en oud-D66-Kamerlid Sidney Smeets uit voor ‘kleuterneuker’. Ze denken bij Ongehoord Nederland vermoedelijk dat ze zo beter worden gehoord.

In de Haagse rechtbank deed Blommestijn wat je in dat soort juridische gevallen altijd moet doen: uitleggen dat je niet de intentie had te beledigen en discrimineren. Verder stak ze een huilie huilie-verhaal af waarin ze vertelde dat ze zich zo alleen voelde omdat het overheidsapparaat haar kapot wil maken.

Erg gewichtig deed de beschouwing van haar advocaat aan. Hakan Külcü hield een hoogstaand cultuurfilosofisch betoog waarin hij met – toe maar – een verwijzing naar Plato en Alexis de Tocqueville aannemelijk wilde maken dat onverdraagzame ‘egalitaristen’ vrijheidsstrijders zoals zijn cliënte de mond proberen te snoeren. Blommestijn zou een liberale drager zijn van de idealen van de Verlichting en haar moest daarom ‘poëtische vrijheid’ worden gegund. Inclusief blijkbaar het gebruik van de term ‘kleuterneuker’, hoewel deze niet heel erg poëtisch klinkt.

Sidney Smeets is nooit veroordeeld voor ontucht

Blommestijn verdient sympathie voor haar strijd voor vrije meningsuiting. Ze heeft ook wel enigszins gelijk als ze beweert dat het OM het vooral lijkt te hebben voorzien op opiniemakers aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Zo kon Akwasi ongestraft uiting geven aan zijn voornemen Zwarte Piet ‘hoogstpersoonlijk in zijn gezicht te trappen’. De agressieve rapper beweerde een ‘woordkunstenaar’ te zijn die speelt met woorden en ‘homerische vergelijkingen’.

Hout snijdt ook wel Blommestijns verweer dat de aanduiding ‘negroïde primaten’, hoe onkies op zichzelf ook, niet sloeg op alle mensen met een donkere huidskleur, maar alleen op geweldplegers.

Het gebruik van de term ‘kleuterneuker’ riekt daarentegen wel sterk naar smaad en laster. Smeets’ politieke loopbaan duurde weliswaar erg kort nadat hij werd beschuldigd van seksueel contact met minderjarige jongens, maar hij is nooit veroordeeld voor ontucht of pedoseksualiteit. Hij deed eerder aangifte tegen een vrouw die op Twitter had beweerd dat hij zich schuldig had gemaakt aan kinderporno-activiteiten en tegen een man die hem een ‘pedofiel’ had genoemd. Twee keer stelde de rechter hem in het gelijk.

Blommestijn wil van rechtszaak spektakel maken

Donderdag 5 december doet de rechter uitspraak over de eis tegen Blommestijn. De beklaagde wil er duidelijk een spektakel van maken en heeft haar volgelingen opgeroepen naar Den Haag te komen om steun te betuigen aan de martelaar van het vrije woord.

Intussen verlangen fatsoenlijke rechtse mensen erg naar geestverwante opiniemakers die opkomen voor liberale vrijheden zonder te provoceren, te treiteren en te beledigen.