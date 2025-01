Als AI géén hype blijkt te zijn heeft Europa een groot probleem

Amerikanse techbedrijven zijn van plan miljarden te investeren in AI-superdatacenters. Ondertussen blijft Europa maar klagen, nieuwe regelgeving opwerpen. Hella Hueck vraagt zich af hoe het toch kan dat zo’n rijk continent niet meespeelt op het wereldtoneel.

De Zwitserse bank UBS voorspelt dat er meer geld wordt uitgegeven aan AI-infrastructuur dan er in de jaren negentig is uitgegeven aan de miljoenen kilometers glasvezel om internet ruim baan te geven. Het zou kunnen dat AI overhyped is. Dat er nu miljarden worden geïnvesteerd die niet terug te verdienen zijn. Maar wat als AI géén hype is?

Dan heeft Europa een groot probleem. President Donald Trump maakte bekend dat Amerikaanse techbedrijven als Oracle en OpenAI (het bedrijf achter ChatGPT) van plan zijn om, samen met de Japanse investeerder SoftBank, 100 miljard dollar te investeren in AI-superdatacenters.

Enige nuance is op zijn plaats: de Amerikaanse overheid draagt vooralsnog niets bij. Het is ook de vraag of dat gigantische bedrag daadwerkelijk snel wordt opgebracht.

Maar de Amerikanen snappen de essentie. AI gaat om rekenkracht, om grote datacenters en dus om energie. Bedrijven als Google sorteren daar al op voor, door te ­experimenteren met kleine kerncentrales.

Het frustrerende: de Amerikanen hebben hun voorsprong tientallen jaren geleden ­ingezet. Die sympathieke garage-start-ups van toen, zoals Apple, Microsoft en Google, zijn nu beursgenoteerde bedrijven die makkelijk miljarden dollars kunnen investeren.

Hoe kan het toch dat Europa niet meespeelt op het wereldtoneel?

Europa blijft maar klagen, nieuwe regelgeving opwerpen. Novo Nordisk – het grootste bedrijf van Europa, bekend van afslankmedicijn Ozempic – slaat alarm in een exclusief interview met EW: ‘Europa dreigt een vergeten regio te worden.’

Hoe kan het toch dat zo’n rijk continent onvoldoende meespeelt op het wereldtoneel? De Europese Unie bestaat uit 27 kapitaalmarkten met eigen regels. Dat maakt het ingewikkeld voor veelbelovende bedrijven om aan geld te komen. Ze vertrekken daar­­om naar Amerika. Eurocommissaris Wopke Hoekstra pleitte onlangs in EW voor een kopgroep van landen, waaronder Nederland, die begint met de kapitaalmarktunie. Een hels project, maar een noodzakelijke stap om onze bedrijven hier te laten groeien.