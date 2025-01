Terugblik coronapandemie: vijf jaar na patiënt nul

Een terugblik op de coronapandemie in Nederland. Hoe heftig waren de lockdowns en welke tol eiste het virus hier in vergelijking met andere landen?

Minister Bruno Bruins die tijdens een live-uitzending te horen krijgt van het eerste coronageval in Nederland, de toespraak van premier Mark Rutte. Iedereen heeft een ander beeld op zijn netvlies dat het begin van de coronacrisis markeert.

Afstand houden

In elk geval merkte iedere Nederlander vanaf 12 maart 2020 dat zich iets ongekends voltrok: ineens golden rare regels als 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, geen grote bijeenkomsten meer. En het werd allengs strenger met sluiting van scholen, winkels, horeca en een avondklok.

Bijna vijf jaar later blijkt dat Nederland het wat betreft het aantal doden door corona relatief ‘goed’ heeft gedaan: er stierven per miljoen inwoners circa 1.300 mensen aan het virus.

Zweden

In Zweden waren dat er ruim 2.600 per miljoen, in het Verenigd Koninkrijk 3.400 per miljoen. Daar staat tegenover dat er zorgen zijn over de aanhoudend hoge oversterfte. Naweeën van de pandemie, is de officiële lezing.

Langtermijnschade door de maatregelen en de vaccins, zeggen critici. In die zin ligt corona nog lang niet achter ons.