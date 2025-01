Dit is hoe de grootste economieën zich komend jaar gaan ontwikkelen

Hoe gaan de grootste internationale economieën zich ontwikkelen? De belangrijkste ramingen verzameld.

Ondanks de sombere berichten over de Chinese economie verwacht het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat ook in 2025 maar weinig landen zo snel groeien als China. Het land scoort ook goed op innovatie. Wereldpatentenorganisatie WIPO bracht de gebieden in kaart waar de meeste internationale patenten worden aangevraagd: veel ervan zijn Chinees. Grote kans dat doorbraken niet uit Europa komen.

Niet alleen China, bijna heel Azië doet het goed op deze punten. Het aantal mensen in de ‘werkbare’ leeftijd neemt in 2025 af in Europa en Japan, terwijl het in opkomend Azië en ook Afrika flink doorgroeit. Dat ontwikkelingslanden – volgens ramingen van het IMF – economisch groeien, is daardoor niet zo gek. Die ontwikkeling is terug te zien in de stijgende vraag naar olie de komende tijd.