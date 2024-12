Voor het eerst aan één tafel: vier succesvolle uitdagers van de macht

Johan Vollenbroek. Pieter Lakeman. Maarten van Panhuis. Cor Overduin. Deze uitdagers van de macht klinken vermoedelijk niet iedereen vertrouwd in de oren, maar hun geruchtmakende rechtszaken – stikstof, box 3 – vast wel. EW bracht deze vier musketiers van het algemeen belang voor het eerst samen voor een uniek groepsinterview. ‘Als kind was ik al stronteigenwijs.’

Johan Vollenbroek is de drijvende kracht achter alle stikstofzaken, Cor Overduin de grote man achter de ‘box 3-zaak’. Dankzij het procederen van ondernemer Maarten van Panhuis mogen asielzoekers meer dan 24 weken per jaar werken, Pieter Lakeman is als ‘procedeerveteraan’ al een halve eeuw de schrik van tekortschietende overheidsinstanties – hij draait al zo lang mee dat hij voor andere procedeerders soms het lichtend voorbeeld is.

Uitdagers van de macht

Toch ontmoetten deze vier ‘aanhouders’ – die op eigen kracht, in naam van het algemeen belang, net zolang bleven procederen tegen de overheid tot ze wonnen – elkaar pas heel recent voor het eerst in levenden lijve. Om precies te zijn: aan een tafel in een Utrechts café, samengekomen op uitnodiging van EW, voor een uniek groepsinterview in EW’s jaarlijkse, dubbeldikke Kerstnummer.

Het resultaat van het anderhalf uur durende groepsgesprek (‘Je moet de rechterlijke macht in beweging zetten’) is een zeldzaam inkijkje in alle, al dan niet gedeelde ervaringen van de vier procedeerders met ‘de macht’: politiek, ambtenarij, rechters en bedrijfsleven. En met hun persoonlijke motieven, drijfveren en temperament.

‘Overduin? Vooraan zitten!’

Behept met een groot rechtvaardigheidsgevoel waren ze als kind vaak al. Als kind was hij al ‘stronteigenwijs’, vertelt stikstof-activist Johan Vollenbroek. Maarten van Panhuis was het type jongetje dat door de leraar steevast voorin de klas werd gezet, Cor Overduin ook. ‘“Overduin? Vooraan zitten!”’

De vier gaan ook uitvoerig in op de zware wissel die het bestaan als procedeerder op hun persoonlijke leven trekt, van bedreigingen tot de vele tijd die het procederen vergt. Maar stoppen zijn ze niet van plan, ook al beginnen voor sommigen van hen de jaren te tellen. Vollenbroek (75): ‘Dit houdt je fit.’