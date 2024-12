Zo verhouden Nederlandse zorgkosten zich tot die van andere Europese landen

Stijgende zorgkosten leiden al jaren tot hoofdpijn. Hoe blijft de zorg betaalbaar? Er is ook goed nieuws: Nederland doet het vergeleken met andere Europese landen best aardig. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Commissie.

Nederland hoort bij de zes Europese landen waar de zorgkosten als percentage van het nationaal inkomen (het bbp) in de periode 2014-2022 zijn gedaald. Oftewel, de zorg werd in die jaren goedkoper in verhouding tot wat de Nederlanders verdienden.

Die gunstige ontwikkeling heeft vooral te maken met de sterke stijging van het bbp. Want in absolute zin gingen de kosten gewoon omhoog. Al komt Nederland nog lang niet in de buurt van Zwitserland, waar de gemiddelde zorgkosten per persoon inmiddels 10.374 euro per jaar zijn.

In verhouding met de rest van Europa

Middenmoter Nederland steekt met 5.470 euro per persoon per jaar wel ver uit boven landen als Frankrijk (4.600 euro), Italië (3.000 euro) en Spanje (2.750 euro). In hekkensluiter Roemenië kost de zorg maar 858 euro per persoon per jaar, al noteerde dat land tussen 2014 en 2022 wel een forse stijging van 123,1 procent.

De toename van de zorgkosten is een brede internationale trend. In de landen van de Europese Unie namen de kosten per persoon per jaar in acht jaar toe met 38,6 procent. Aan de politieke hoofdbrekens over de zorg komt voorlopig dus geen einde.