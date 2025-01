TrumpCoin: een fabel die Trump miljarden oplevert

De Amerikaanse president Donald Trump lanceerde vorige week zijn zogeheten TrumpCoin ($TRUMP), die enorme impact heeft op de markt van digitale munten.

Trump en zijn team genereerden al meer dan 60 miljard euro, doordat Trump indirect ongeveer 80 procent van TrumpCoin bezit via zijn bedrijven CIC Digital LLC en Fight Fight Fight LLC.

Hierdoor schaarde Trump zich in één klap onder de 25 rijkste mensen ter wereld, volgens financieel analist Adam Kobeissi. De waarde van TrumpCoin vertegenwoordigde eventjes zelfs ongeveer 90 procent van zijn nettovermogen.

Van de totale $TRUMP-voorraad is nu 20 procent vrijgegeven. De resterende 80 procent komt de komende drie jaar geleidelijk op de markt.

🔴 WIE ZEGT WAT?

‘Dit creëert ruimte voor geopolitieke en persoonlijke belangenverstrengeling,’ zegt Anthony Scaramucci, oud-stafmedewerker van Trump en oprichter van vermogensbeheerder SkyBridge Capital tegen Business Insider.

‘De tijd van terreur tegen crypto is voorbij, en de innovatie in Amerika is net begonnen,’ juichte ondernemer David Sacks op het inaugurele Crypto Ball, die als Trumps ‘crypto-tsaar’ wettelijke kaders voor de cryptomarkt zal opstellen.

‘De lancering van deze coin is een teken van dieperliggende problemen in hoe cryptoprojecten worden georganiseerd en beheerd,’ analyseert Ryan Selkis, oprichter van cryptoplatform Messari.

🔴 EW’S VISIE : Een luchtkasteel gebouwd op een hype

Traditionele valuta als de euro en de dollar ontlenen hun waarde aan vertrouwen, economisch beleid en de productiecapaciteit van een land.

Cryptomunten als Bitcoin en Ethereum zijn volledig digitaal en werken op een technologie die blockchain heet. Daarmee kun je direct en veilig online betalingen doen, zonder tussenkomst van een bank.

Zogeheten memecoins als $TRUMP werken weer anders. Ze hebben geen economisch fundament of praktisch nut. Vaak komen memecoins voort uit een grap of symbool. Hun waarde is volledig afhankelijk van aandacht en populariteit, en kan daardoor extreem schommelen.

Hoe werkt de waardebepaling van TrumpCoin?

De waarde van TrumpCoin bestaat bij de gratie van Trumps naam en imago. Zonder technische basis of praktische toepassing is de munt niets meer dan een verhaal. Dat maakt TrumpCoin kwetsbaar: zodra de aandacht wegebt, stort de waarde in.

TrumpCoin kreeg dan ook een flinke knauw toen first lady Melania Trump ook een eigen munt lanceerde: MelaniaCoin. Veel investeerders ruilden hun TrumpCoins meteen in voor de nieuwe hype.

TrumpCoin toont hoe politiek, financiën en media kunnen samensmelten en een zelfversterkende dynamiek op gang brengen. De opbrengsten vergroten Trumps macht, wat vervolgens nieuwe aandacht genereert. Deze aandacht stuwt de waarde van de munt verder op.

Het resultaat is een systeem met aandacht als drijvende kracht, waarin één persoon de publieke perceptie naar zijn hand zet om zijn macht en rijkdom te vergroten.

Kwetsbaar

Als president weet Trump de schijnwerpers voorlopig wel op zich gericht te houden. Dat creëert de illusie van stabiliteit. In werkelijkheid hangt de waarde van TrumpCoin volledig af van zijn politieke positie en media-aandacht.

TrumpCoin lijkt een succes, maar zonder concreet fundament is de munt een luchtkasteel dat uitsluitend Trump ten goede komt. Met 80 procent van de munten die de komende drie jaar nog vrijkomen, blijft de markt kwetsbaar voor instortingen.