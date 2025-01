De wereldeconomie in ’25 (3) | Peter Korsten, IBM: ‘Kwantumcomputer luidt tijdperk van ongekende mogelijkheden in’

Drie Nederlandse leiders van gerenommeerde denktanks over de belangrijkste wereldwijde ontwikkelingen. In deel 3, Peter Korsten, voorzitter van IBM Institute for Business Value: ‘Kwantumcomputer luidt tijdperk van ongekende mogelijkheden in’

Welke belangrijke trend ziet u?

‘Er wordt echt heel veel vaart gemaakt met kunstmatige intelligentie, AI. Bij IBM zijn we altijd bij de start aanwezig geweest van grote bewegingen in de computerindustrie. Of het nou de ponskaarten waren 100 jaar geleden of de opkomst van de pc. Daarnaast denken we dat dit het decennium wordt van de kwantumcomputer, een razendsnelle computer die niet met eentjes en nulletjes werkt, maar met qubits. AI en kwantumcomputers kunnen elkaar ook versterken.’

Wat kan daar allemaal mee?

‘Met een kwantumcomputer heb je zo veel rekenkracht dat je nieuwe materialen kunt ontdekken en ontwerpen, je kunt slimmer gaan produceren en je kunt je beter voorbereiden op rampen.’

‘We doen aan kwantumonderzoek in Zürich en hebben dit jaar een kwantumdatacentrum geopend in Duitsland, waar klanten met een van de krachtigste kwantumcomputers ter wereld kunnen experimenteren. Een grote bank werkt al met ons aan een project om het in te zetten om fraude sneller te detecteren.’

Hoe snel gaan mensen iets merken van die AI- en kwantuminnovaties?

‘Het zijn nog early days. CEO’s moeten nu gaan nadenken: wat betekent dit voor mijn bedrijf, mijn mensen, mijn technologie, mijn bedrijfsvoering? We laten elk jaar onderzoek doen onder een paar duizend CEO’s van grote bedrijven.’

‘Dit jaar zei meer dan de helft dat oude ICT-systemen een obstakel vormen om AI goed toe te passen. Zij moeten dus allemaal oude systemen achter zich aanslepen waarvan de data bijvoorbeeld niet goed geformatteerd zijn. Slechts 16 procent is er stellig van overtuigd dat ze hun digitale infrastructuur op orde hebben voor AI.’

Betekent dit dat sommige bedrijven veel meer vaart gaan maken met AI dan andere?

‘Ja. Investeren in AI kost ook heel veel geld. Tweederde van de CEO’s haalt geld dat ze pas in de toekomst wilden investeren nu naar voren, om toch maar een stapje te kunnen zetten met AI. Maar het blijft ook hier heel moeilijk om een raad van bestuur te overtuigen om extra te investeren. Dus er zijn ook heel veel mogelijke producten die níet worden ontwikkeld, fabrieken die níet worden gebouwd en opleidingstrajecten die níet plaatsvinden.’

‘Personeel is ook heel belangrijk. Jonge bedrijven hoeven weinig te investeren in het opnieuw opleiden van mensen, gevestigde bedrijven wel. We verwachten dat door AI elk jaar weer 5 procent van de banen wereldwijd verandert. Denk aan machines die het werk slimmer kunnen doen of het beroep van taxichauffeur dat op termijn gaat verdwijnen door zelfrijdende auto’s. Op die manier heb je over twintig jaar een heel nieuwe generatie kenniswerkers, met andere vaardig­heden.’

Is dan de remmende factor van kunstmatige intelligentie niet wat er allemaal technisch kan, maar hoe de mensen ermee omgaan?

‘Ja, sommige bedrijven zullen een snelle voorsprong nemen. Dat hangt heel erg samen met de cultuur van die organisatie. Zorg dat je een cultuur hebt waarin AI-vaardigheden een must have zijn, iets waarover je niet kunt onderhandelen. Daarmee krijg je ook heel nieuwe functies, AI-­coördinatoren en -stimulatoren bijvoorbeeld. Hoe je AI verankert in je bedrijf, wordt een van de meest uitdagende taken in de bestuurskamers.’

Peter Korsten (64) Studeerde bedrijfskunde aan Nyenrode Business University en deed een MBA aan IMD in Lausanne. Hij werkte onder meer voor defensie, investeerder Gilde, BCG en PwC. Sinds 2008 leidt hij het IBM ­Institute for Business Value.