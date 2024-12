Minister Eelco Heinen: AI gaat problemen belastingstelsel verhelpen

Artificial intelligence (AI) gaat helpen bij het vereenvoudigen van het belastingstelsel. Die aankondiging doet VVD-minister van Financiën Eelco Heinen in een interview in het kerstnummer van EW. Hij noemt het een ‘baanbrekend project’ waarin Nederland vooroploopt op de hele wereld.

Volgens de minister van Financiën is het belastingstelsel de afgelopen jaren veel te complex geworden. De problemen zijn legio. Naast de Toeslagenaffaire worstelt de Belastingdienst al jaren met de belastingheffing in box 3, de vermogenstax. Zowel voor de toeslagen als de vermogensheffing moest de Belastingdienst hersteloperaties optuigen.

AI in het belastingstelsel

Heinen hekelt de grote hoeveelheid belastingregels. ‘Er zijn meer variaties in de belastingregels dan sterren in het ons bekende universum. Biljoenen dus! Het is te complex voor de politiek, maar met behulp van AI, kunstmatige intelligentie, is er nu een model waar een paar eisen in zijn verwerkt, zoals verhoging van het arbeidsaanbod, afschaffing van de toeslagen, daling van de armoede en uiteraard een marginale druk van hooguit 50 procent, want werk moet lonen. We stoppen het in de computer en in een half uur hebben we alle mogelijkheden voor zo’n belastingstelsel.’ De minister bezweert dat dankzij het model niemand erop achteruitgaat.

Ook blikt Heinen in het interview terug op de aantijgingen van racisme die tegen hem werd geuit na het aftreden van staatssecretaris Nora Achahbar. Anoniem werd de minister van Financiën beschuldigd van het doen van racistische uitlatingen in de ministerraad.

Op vrijdag 15 november dreigde het kabinet te vallen wegens de aantijgingen. Na een urenlange vergadering werd dat uiteindelijk voorkomen. Heinen noemt de beschuldiging heftig en pijnlijk: ‘Het interesseert mij niet in wie je gelooft, van wie je houdt of waar je vandaan komt. Het gaat om wat je bijdraagt. Ik houd van iedereen.’