Alles wat u moet weten voorafgaand aan de inauguratie van Donald Trump

Donald Trump wordt vandaag (maandag 20 januari) in Washington D.C. beëdigd als 47ste president van de Verenigde Staten. Hier vindt u alle informatie en volgt u het evenement live.

Vanwege de kou en harde wind speelt de zestigste inauguratie van de Amerikaanse president zich niet af op de westelijke trappen van het Capitool (de locatie van zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat) maar in de Rotunda. Deze zaal, midden in het Capitool, was in 2021 het toneel van de beruchte bestorming door Trump-aanhangers na zijn verkiezingsnederlaag.

Het is voor Trump meteen de eerste dag van zijn nieuwe ambtstermijn. Dat geldt ook voor vicepresident J.D. Vance.

Lees verder na de video

Dat Trump vlammend van start wil gaan, blijkt uit zijn plannen voor presidentiële decreten. Op zijn eerste dag in het Witte Huis wil hij er honderd ondertekenen, die vanaf dag één zullen worden uitgevoerd. Hij noemt dit een shock-and-awe-campagne (‘overdonder en overbluf’) op het gebied van grensbeveiliging, deportaties en een reeks andere beleidsprioriteiten. Hiermee wil zijn campagnebeloften snel waarmaken.

De plannen omvatten onder meer een strengere bewaking van de grens met Mexico, verruiming van de regels voor energie-exploitatie, striktere regels voor federale ambtenaren, conservatiever genderbeleid op scholen en lossere vaccinatierichtlijnen. Tevens wil Trump gratie verlenen aan veroordeelde Capitoolbestormers.

Naast op Amerikaanse zenders als CBS en NBC, is de inauguratie ook te volgen via Nederlandse media als NPO1, RTL Nieuws, RTL Z en Videoland, en de Britse zender BBC.

De inauguratie van Trump begint om 17.47 Nederlandse tijd. De geïnteresseerde kijker kan al eerder inschakelen. Zo zendt NOS de inauguratie vanaf 16.50 live uit op NPO 1. RTL Nieuws doet verslag vanaf 17.30 via RTL Z, de website van RTL Nieuws en Videoland.

Donald Trump won op 5 november overtuigend de presidentsverkiezingen met 312 kiesmannen, ruim meer dan de benodigde 270. Hij behaalde de meeste stemmen in alle cruciale swing states en versloeg daarmee Kamala Harris, die op 226 kiesmannen eindigde. Trump won ook de popular vote met 76,8 miljoen stemmen tegen 73,7 miljoen.

De Republikeinen behaalden een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.

Een ceremonie in het Capitool

Eén keer eerder speelde de presidentiële inauguratie zich binnen af. Dit was in 1985, bij de inhuldiging van de Republikein Ronald Reagan, die voor de tweede keer president werd.

Ten overstaan van een opperrechter legt Donald Trump de eed af. Die luidt als volgt:

‘I, [Naam], do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.’

(‘Ik, [Naam], zweer plechtig dat ik getrouw het ambt van president van de Verenigde Staten zal uitoefenen en naar mijn beste vermogen de Grondwet van de Verenigde Staten zal behouden, beschermen en verdedigen.’)

Deze woorden worden gevolgd door: ‘So help me God.’

Op deze formule na staat over het verloop van de inhuldiging niets in de Amerikaanse Grondwet.

Na de ceremonie mag de president officieel het Witte Huis betrekken.