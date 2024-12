Het ‘mysterieuze waas’ over de Saudische jaren van zorgbestuurder Melvin Samsom

Verdenkingen van vriendendiensten, orders voor een bedrijf van zijn zoon, hand- en spandiensten voor een Arabische despoot. Zorgbestuurder Melvin Samsom had een uitstekende reputatie, maar de afgelopen jaren raakte hij bij twee buitenlandse avonturen verwikkeld in een aantal schandalen, zo blijkt uit een reconstructie van EW.

‘Een indrukwekkende staat van dienst in de zorg.’

‘Internationale ervaring in leiderschapsrollen bij grootschalige verandertrajecten.’

Ronkende woorden, in april van dit jaar, in een persbericht van KPMG. Met ziekenhuisbestuurder Melvin Samsom had het consultancybedrijf – wereldwijd een van de Big Four van de zakelijke dienstverlening – een grote naam aangetrokken als senior advisor zorg. Zo was Samsom in 2023 voorzitter van de gelijknamige commissie die in opdracht van toenmalig minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid de concentratie van de kinderhartchirurgie in Rotterdam en Groningen in goede banen moest leiden.

Verder terug in de tijd prijken op zijn cv onder meer het bestuursvoorzitterschap van het Radboudumc in Nijmegen en hoogleraarschappen in Nijmegen en Utrecht.

Rijke internationale ervaring heeft Samsom inderdaad ook, zoals het persbericht stelt. Van 2014 tot 2018 gaf hij in Zweden leiding aan het gerenommeerde Karolinska Universiteitsziekenhuis, en van 2019 tot zijn terugkeer in 2021 was hij in Saudi-Arabië hoofd Gezondheid, Welzijn en Biotechnologie in Neom, de futuristische, honderden miljarden kostende hightech-stad die wordt gebouwd in het noordwesten van het land.

Hoe indrukwekkend is de staat van dienst van Melvin Samsom?

Maar hoe ‘indrukwekkend’ is Samsoms staat van dienst in het buitenland eigenlijk? Een uitvoerige reconstructie in het Kerstnummer van EW, mede naar aanleiding van een eerder artikel in The Wall Street Journal, werpt een minder gunstig licht op Samsoms buitenlandse ervaringen.

In zowel Zweden als in Saudi-Arabië, zo blijkt in het artikel ‘Zorgprofeet in de zandbak’ van EW’s correspondent Gerbert van der Aa, kwam Samsom in aanvaring met de autoriteiten wegens mogelijk gerommel met aanbestedingsregels bij het inhuren van dure consultants. In Zweden bekenden uit Nederland, in Saudi-Arabië onder anderen zijn zoon. ‘Er hangt een mysterieuze waas over de laatste jaren van zijn carrière,’ zegt een kenner van de Nederlandse zorgsector in EW.

In zowel Zweden als in Saudi-Arabië vertrok Samsom plotseling. In beide landen was een aanbestedingsonderzoek door de autoriteiten aanleiding voor zijn plotselinge vertrek. In Zweden ‘kreeg Samsom de kans om de eer aan zichzelf te houden’, volgens een bron. In Saudi-Arabië ‘nam hij het zekere voor het onzekere’, zegt een andere bron. Van een veroordeling voor strafbare feiten is in beide landen uiteindelijk geen sprake.

Samsom en zijn nieuwe werkgever KPMG wilden niet ingaan op vragen van EW.