Kamer bespreekt jaarwisseling, vuurwerkverbod hangt in de lucht

Te harde knallen, geweld tegen hulpverleners, letsel aan ogen en ledematen: wordt het tijd voor een vuurwerkverbod? De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag 28 januari over de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling.

Er werden 8.292 incidenten geregistreerd, variërend van branden tot geweldsincidenten. Liefst 295 politiemedewerkers werden slachtoffer van verbaal of fysiek geweld.

Ook bleek uit een enquête van de Nederlandse politiebond dat vier op de tien politiemedewerkers liever niet werkt tijdens de jaarwisseling, wegens de veiligheidsrisico’s.

De druk op Den Haag neemt toe om een vuurwerkverbod in te stellen.

🔴 EW’S VISIE: GEEN VUURWERKVERBOD ZONDER HANDHAVING

Zo diepgeworteld als gedacht is de traditie van het vuurwerk afsteken niet. Pas na de Tweede Wereldoorlog nam het afsteken van vuurwerk een vlucht tijdens Oud en Nieuw. Daarvoor werd er vooral vuurwerk afgestoken op boerenbruiloften en op de jaarlijkse Hartjesdagen in Amsterdam.

Tegenwoordig keert de vuurwerkoverlast jaarlijks terug. Naast de problemen voor hulpverleners is er de schade voor mens en dier. Inmiddels is een kleine meerderheid van de Nederlanders voor een verbod.

Een trend die in gang is gezet door het gebrek aan verantwoordelijkheid van de afstekers, die met veelal illegale waar de traditie om zeep helpen.

Algeheel vuurwerkverbod

De vraag is of de overheid moet ingrijpen met een algeheel verbod. Dat zou een stevige beperking zijn. Maar in steden met een verbod blijkt dat daar keer op keer nauwelijks wordt gehandhaafd. Zolang dat probleem niet verdwijnt, zal een verbod weinig uitrichten. Het parlement moet daarom waken voor een schijnverbod.

Een logischere stap is dat de overheid meer werk maakt van alternatieve vuurwerkshows voor een groter publiek, ongeacht een verbod. Afgelopen jaarwisseling werd in slechts zeventien gemeentes daarmee geëxperimenteerd.

Het zou een terugkeer zijn naar het oorspronkelijke gebruik van vuurwerk: het gemeenschappelijk aanschouwen van knalshows in de openbare ruimte.

🔴ANDERE GELUIDEN: HOE VERLOOPT DE POLITIEKE DISCUSSIE?

Vorige week veranderde het CDA van opvatting over een vuurwerkverbod. De partij steunt het nu, wegens de overlast voor politieagenten en hulpverleners.

Als kleine oppositiepartij verander je makkelijker van mening. Toch is het een teken aan de wand voor vuurwerkvoorstanders. De steun voor een verbod groeit, gezien D66 twee jaar geleden ook voorstander werd.

De meeste aandacht gaat nu uit naar de VVD, de enige coalitiepartij die mogelijk wat voelt voor een verbod. PVV, NSC en BBB zijn tegen en hebben samen 64 Kamerzetels.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz sprak vorige week van een ‘dilemma’. Voorlopig houdt de VVD vast aan het standpunt dat een verbod te ver gaat.

Tegenover RTL Nieuws zei partijgenoot en minister van Justitie David van Weel dat een vuurwerkverbod geen ‘heilige graal’ is, maar zeker kan bijdragen aan een oplossing. Volgens hem ‘moeten we iets met de manier waarop we oud en nieuw vieren’.

Hoe laat is het debat waarin een vuurwerkverbod ter sprake komt?

Van Weel debatteert dinsdag 28 januari vanaf 16.30 met de Kamer over de jaarwisseling. Hem wacht een stevig debat met felle woorden tussen voor- en tegenstanders van een verbod.

In het debat valt nog geen definitief besluit over het vuurwerkverbod. In februari bespreekt de Kamer een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren hiertoe.

🔴VERDERE VERDIEPING: DUIK IN DE CIJFERS

Van de ruim 8.000 incidenten tijdens de jaarwisseling werden er 2.039 als vuurwerkincident geregistreerd. Dat is 9 procent meer dan een jaar eerder.

Volgens VeiligheidN belandden 367 personen op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis wegens vuurwerkletsel. Naar schatting kwamen ook nog 795 personen met vuurwerkletsel naar een huisartsenspoedpost.

Daarmee komt het aantal vuurwerkletsels op 1.162 (waarbij ook carbidschiet-incidenten zijn meegeteld). Dat is 4 procent minder dan bij de vorige jaarwisseling, terwijl het aantal vuurwerkincidenten juist is gestegen.