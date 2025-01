Nieuwe coach moet Pieter Omtzigt (NSC) gaan helpen

De NSC-fractie heeft de ervaren bestuurder Paul Doop in de arm genomen als adviseur. Doop (69) moet de denkkracht in de fractie versterken en ook gaan gelden als coach van NSC-leider Pieter Omtzigt.

Doop is een oude bekende van Omtzigt en komt net als hij uit het CDA. In 2010 keerde Doop zich tegen de gedoogconstructie met de PVV. In 2012 was hij voorzitter van de commissie die het CDA-verkiezingsprogramma schreef, en in 2016 schreef hij mee aan het programma van die partij. Intussen is hij aan de slag gegaan bij NSC in de Tweede Kamer.

Doop is een bekende in bestuurlijk Nederland. Zijn laatste functie was die van bestuurder bij de Nederlandse Publieke Omroep. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het Haaglanden Medisch Centrum en vicevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam. Hij is sinds 2004 collegelid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer. Ook zit hij in de raad van toezicht van de Technische Universiteit Eindhoven.

Omtzigt lijkt te werken aan een comeback bij NSC

Omtzigt richtte in de zomer van 2023 NSC op. De partij haalde bij de verkiezingen op 22 november dat jaar twintig zetels. Daarop raakte NSC betrokken in een formatie die leidde tot de coalitie met PVV, VVD, NSC en BBB, maar ook tot veel politiek rumoer. Omtzigt kreeg vorig jaar andermaal een burn-out. Daarvan herstelt hij nog.

Intussen lijkt de partijleider te werken aan een comeback. Hij maakte afgelopen weken podcasts, twitterde veelvuldig op X en publiceerde op deze site een artikel over de onrealistische ramingen van het Centraal Planbureau, die volgens hem het budgetrecht van de Tweede Kamer aantasten.

Nieuwe coach van Omtzigt: ‘Regelaar en doorzetter’

Paul Doop is de oudste medewerker van de NSC-fractie. Hij weet door zijn vorige werkkringen veel over zorg, onderwijs en financiën. Een NSC-woordvoerder NSC wijst erop dat de inbreng van een senior geen kwaad kan in deze jonge fractie die moet werken in een hectische omgeving: ‘Hij is inhoudelijk sterk en iemand die altijd rustig blijft.’

Bij zijn aantreden als universiteitsbestuurder werd Doop geroemd als ‘een regelaar, een bekwame uitvoerder, een handige overlegger en een doorzetter’. Een man die discussies naar zijn hand kan zetten, maar ook mensen het idee geeft dat hij naar ze luistert. Volgens oud-vakbondsman Doekle Terpstra, die met Doop in de HBO-raad zat, maakt Doop heldere analyses van complexe problemen.

Rosanne Hertzberger nieuwe baas wetenschappelijk instituut

Afgelopen weekend bleek al dat voormalig NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger aantreedt als directeur van het wetenschappelijk instituut van die partij. Ze vertrok als Kamerlid, omdat ze zich na eerdere twijfels niet meer kon verenigen met de politieke samenwerking met de PVV.

Het wetenschappelijk instituut van NSC is een politieke denktank die onderzoek doet naar samenleving en beleid. Microbioloog Hertzberger was voor haar aantreden in Den Haag onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam.