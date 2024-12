Tarwekamp Explosie: de feiten op een rij

Op zaterdag 7 december deed zich een verwoestende explosie voor aan de Tarwekamp in Den Haag. Zes mensen kwamen om het leven en de schade is enorm. In podcast Elke Week bespreekt Sam Verbeek met misdaadjournalist Gerlof Leistra wat er al bekend is over deze tragedie, en wat nog niet.

De explosie verwoestte de bruidsmodewinkel Aliyah Styling, een meubelwinkel en Café Bar Rosa. De vierde en laatste knal was zo krachtig dat de hele portiekflat instortte. Een gezin in een van de bovenwoningen verloor drie leden, een achtjarige jongen overleefde. Andere slachtoffers zijn een 31-jarige man uit Voorburg en twee andere bewoners van de bovenwoningen.

De bruidsmodewinkel krijgt veel aandacht. Vooral omdat de witte Range Rover van de eigenaresse, die volgens buurtbewoners voor de winkel geparkeerd stond, op het moment van de explosie in brand vloog. Dit leidt tot speculaties. Was de aanslag gericht op de bruidszaak? Waarschijnlijk wel, zegt de politie, die een drugsgerelateerd motief uitsluit.

Ook werd bekend dat drie mannen zijn aangehouden in verband met de zaak. Verdere details over oorzaak en motieven achter de explosie blijven onduidelijk. Het onderzoek gaat daarom door, met twee teams van de politie. De hoop is dat snel duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor de ontploffingen die het leven van zes mensen hebben geëist.