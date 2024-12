Moordcijfer in Nederland stabiel, maar bijna verdubbeld in Amsterdam

Het moordcijfer in Nederland blijft vrijwel stabiel, zo blijkt uit het doorlopende moordonderzoek van EW.

Met nog anderhalve week te gaan, lijkt het aantal moorden in 2024 rond hetzelfde niveau te eindigen als in 2023. Toen vielen er 134 slachtoffers. Dit jaar gaat het tot nu toe om 125 doden.

In 2018 was met 109 slachtoffers sprake van het laagste aantal sinds EW in 1992 alle gevallen van moord en doodslag registreert. Daarna schommelde het cijfer rond de 120 per jaar. In de jaren negentig ging het nog om meer dan het dubbele.

Moordcijfer in Nederland: grote steden

Van de vier grote steden kent Amsterdam in 2024 een forse stijging. Tot nu toe vielen er 18 slachtoffers, tegen 10 in heel 2023.

In Rotterdam (9) en Den Haag (9, inclusief de 6 doden door de recente aanslag aan de Tarwekamp) vielen tot nu toe evenveel doden als in heel 2023. In Utrecht is dit jaar tot nu toe 1 moord gepleegd. In 2023 vielen daar 4 slachtoffers.

Moordcijfer in Nederland: vrouwen

Tot nu toe werden 45 vrouwen omgebracht. In heel 2023 waren dat er 44. Toen ging het bij de helft om partnerdoding.

Hoewel nog niet van alle zaken de toedracht bekend is, werden dit jaar in elk geval 27 vrouwen het slachtoffer van dodelijk geweld door hun (ex-)partner. Dat duidt op een aanzienlijke stijging van het aantal moorden in deze categorie.

Sinds 1992 is het aantal vrouwelijke slachtoffers overigens fors gedaald. Dat blijkt uit het dit jaar verschenen boek Mythen over moord. Dertig jaar fataal geweld in Nederland. Er waren eerder uitschieters van meer dan negentig vermoorde vrouwen per jaar.

Welke andere cijfers vallen op?

In 2024 vielen er relatief veel oudere slachtoffers. Tot nu gaat het om zestien Nederlanders van 65 jaar of ouder.

Ook telt dit jaar een hoog aantal levensdelicten door ‘verwarde’ daders en onder arbeidsmigranten. Binnenkort volgt een uitgebreidere analyse van alle moorden in 2024, met bijbehorende cijfers.