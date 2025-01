DeepSeek zet AI op zijn kop – en dwingt Europa tot actie

De mobiele app van DeepSeek is een groot succes. Sinds januari staat de app bovenaan de downloadlijsten in onder meer de VS, het VK en China. Het model onderscheidt zich door gebruikers inzicht te geven in de beredenering achter antwoorden, wat DeepSeek transparanter maakt dan veel concurrenten.

Bron: Business Insider, Sifted

Tech-redacteur Sam Verbeek en Economie-redacteur Lotte Elbrink

AI en chips zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De rekenkracht die nodig is voor grote taalmodellen heeft de vraag naar geavanceerde chips opgejaagd. Amerikaanse techreuzen zoals OpenAI, Google en Meta investeren miljarden in steeds krachtigere AI-systemen, wat leidt tot gigantische datacenters en torenhoge kapitaaluitgaven. Tot nu toe gold: hoe groter de investering, hoe sterker de AI.

DeepSeek zet dit model op zijn kop. Door efficiëntere technologie te gebruiken, bewijst het Chinese bedrijf dat AI ook met minder kosten en chips kan groeien. Dit verandert niet alleen het AI-landschap, maar ook de chipsector.

Silicon Valley reageerde geschokt. NVIDIA verloor miljarden aan marktwaarde, en andere technologiebedrijven kregen eveneens harde klappen. Toch maakt ASML-topman Christophe Fouquet zich geen zorgen. Volgens hem is AI de belangrijkste motor van de chipsector, en als AI goedkoper en efficiënter wordt, leidt dat uiteindelijk tot meer toepassingen en dus meer chips.

‘We moeten wennen aan een nieuwe realiteit,’ zei Fouquet in Veldhoven. ‘DeepSeek laat zien dat AI steeds toegankelijker wordt. Dat opent de deur naar bredere toepassingen – en uiteindelijk meer vraag naar chips.’

Fouquet verwacht juist te profiteren wanneer AI de massa bereikt en standaard wordt in auto’s, mobiele telefoons en andere consumententechnologie. ASML voorspelt een omzetgroei naar 30 tot 35 miljard euro in 2025, oplopend naar 44 tot 60 miljard euro in 2030.

Wat betekent DeepSeek voor Europa?

Waar Fouquet kansen ziet in de verschuiving naar efficiëntere AI, kan Europa niet achterblijven. Lange tijd leken Europese bedrijven de financiële slagkracht van hun Amerikaanse en Chinese concurrenten te missen, maar DeepSeek bewijst dat geld niet alles is. Dit biedt een kans voor Europa, dat tot nu toe vooral toeschouwer was in de race tussen de VS en China.

Europa heeft niet alleen de kans om in te halen, maar ook om een eigen pad te creëren. In plaats van te proberen de Amerikaanse en Chinese modellen te kopiëren, kan Europa een alternatief bieden dat duurzamer en toegankelijker is.

DeepSeek duwt Europa in een nieuwe richting

Europa heeft de kennis en infrastructuur. ASML bewijst dat het continent in de hoogste technologische regionen kan meedraaien. Universiteiten in Zürich, Leuven en Eindhoven behoren tot de wereldtop in AI-onderzoek. Maar zonder strategie en daadkracht dreigt die kennis versnipperd te raken, een verzameling losse eilandjes zonder gezamenlijk doel.

Dus wat is nodig?

🔹 Een reguleringsklimaat dat open-source-initiatieven zoals DeepSeek stimuleert. Open modellen versnellen innovatie en verkleinen de afhankelijkheid van enkele megabedrijven.

🔹 Een pan-Europees AI-ecosysteem waarin universiteiten, bedrijven en overheden samenwerken. Versnippering is de doodsteek voor technologische vooruitgang.

🔹 Gerichte investeringen in talent en infrastructuur. Europese AI-onderzoekers vertrekken te vaak naar Silicon Valley. Een slimme strategie kan ervoor zorgen dat kennis hier behouden blijft en wordt omgezet in concrete toepassingen.

DeepSeek dwingt Europa om opnieuw na te denken over zijn rol in de technologische wereldorde. Blijft het aan de zijlijn staan, of grijpt het deze kans om een relevante speler te worden?