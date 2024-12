Desi Bouterse (1945-2024) en zijn getroubleerde verhouding met Nederland

Sinds de coup in 1980 had de Surinaamse oud-legerleider en ex-president Desi Bouterse een getroubleerde relatie met Nederland. Geboren in 1945 in Suriname – toen nog een kolonie van Nederland – vervulde Bouterse zijn dienstplicht in Nederland en Duitsland (Seedorf). Na de Onafhankelijkheid van Suriname in 1975 keerde hij terug naar zijn geboorteland en werd sergeant in het nieuwe Surinaamse leger.

In 1980 pleegde Bouterse met vijftien medestanders een staatsgreep uit onvrede over hun positie. Aanvankelijk gaf Nederland zijn regime nog het voordeel van de twijfel, maar de relatie bekoelde in de loop van 1981. Bouterse raakte steeds verder geïsoleerd en liet in de nacht van 8 december 1982 in Fort Zeelandia in Paramaribo vijftien critici vermoorden.

Tot 1988 was ‘Bevel’ de Baas in het land. Tijdens de Binnenlandse Oorlog met Ronnie Brunswijk vielen in die jaren honderden slachtoffers. In het dorp Moiwana ging het voornamelijk om vrouwen, kinderen en bejaarden.

In Nederland werd hij bij verstek tot elf jaar cel veroordeeld wegens grootschalige drugshandel. Van 2010 tot 2020 was Bouterse twee termijnen president van Suriname namens de door hem opgerichte Nationale Democratische Partij.

Tegen hem liep jarenlang een rechtszaak vanwege zijn rol bij de Decembermoorden. Toen hij vorig jaar in hoger beroep opnieuw werd veroordeeld tot twintig jaar celstraf, dook hij onder. Dinsdag 24 december 2024 overleed hij na een kort ziekbed. Desi Bouterse werd 79 jaar.