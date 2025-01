Racistische gangs misbruikten jarenlang Engelse witte meisjes. Moet er nieuw onderzoek komen?

In 2012 kwam aan het licht dat ‘grooming gangs’ jarenlang huis hielden in Britse steden als Rotherham en Telford, waar ze talloze minderjarige meisjes misleidden en misbruikten. Waarom is dit nu weer in het nieuws? Pas na onthullingen door klokkenluiders en journalisten kwam de omvang van het schandaal rond grooming gangs aan het licht, maar nu woedt nieuwe controverse over de vraag of de Britse politiek wel genoeg rekenschap heeft afgelegd. Musk drong aan via X, waar hij ruim 200 miljoen volgers heeft, aan op nieuw onderzoek en het aftreden van premier Starmer. Journalist Patrick van IJzendoorn geeft antwoord op vijf brandende vragen. Wat zijn grooming gangs?

‘Dat zijn netwerken van Britse mannen, voor het overgrote deel van Pakistaanse komaf, die afgelopen kwarteeuw minderjarige meisjes seksueel hebben misbruikt in steden als Telford, Rotherham, Oxford en Rochdale. De meisjes, afkomstig uit de blanke arbeidersklasse, werden op loverboy-achtige wijze versierd met behulp van drugs en alcohol, en kwamen daardoor in de wurggreep van de bendes. Drie meisjes vonden de dood.’

Wat deed de politie?

‘Aanvankelijk niet zoveel. Het ministerie van Binnenlandse Zaken had in 2008 bepaald dat de meisjes een ‘geïnformeerde keuze’ maakten. Typerend was een voorval in Rotherham, waar agenten een pand binnenvielen nadat de buren een krijsend meisje hadden gehoord. Ze troffen een dertienjarig meisje aan, bijna naakt en omringd door volwassenen. Zij werd gearresteerd en vervolgd, wegens dronkenschap. De mannen werden met rust gelaten.’

Hoe kwam het aan het licht?

‘De feministe Julie Bindel schreef er al over in 2007, maar de zaak kwam pas vier jaar later dankzij klokkenluiders echt op gang, met een reeks artikelen in The Times. Door de jaren zijn vele tientallen mannen tot celstraffen veroordeeld. In Huddersfield liep bijna een proces stuk doordat de nationalist Tommy Robinson, die een kruistocht tegen de islam voert, verdachten had gefilmd om ze aan de schandpaal te nagelen.’

Hoe konden grooming gangs jarenlang huishouden in Britse steden?

‘Er leefde angst om van racisme te worden beticht. Ook waren autoriteiten bang voor rassenrellen en schade aan de multiculturele samenleving. Bij de Labour-partij zijn er zorgen om de moslimstem. Een veelzeggend incident betrof Labour-politicus Naz Shah, die op sociale media een ‘link’ plaatste naar een stuk waarin werd gesteld dat de meisjes omwille van de sociale cohesie hun mond moeten houden. Shah besefte niet dat het een pastiche was, onecht.’

Waar gaat de jongste ophef over?

‘De weigering van de Labour-regering om een groot onderzoek te houden. Premier Keir Starmer heeft de roep om een nieuw onderzoek, onder meer gedaan door Twitter-baas Elon Musk, afgedaan als een radicaal-rechtse campagne. Er zijn al diverse plaatselijke onderzoeken geweest, plus een algemeen onderzoek naar kindermisbruik, maar er wordt nu verlangd naar een onderzoek waarin de autoriteiten rekenschap afleggen.’