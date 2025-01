Wijnschrijver Nicolaas Klei plotseling overleden

De redactie van EW kreeg afgelopen zondag het trieste bericht dat onze wijnschrijver Nicolaas Klei op zaterdag 4 januari geheel onverwacht is overleden. Hij werd slechts 63 jaar oud.

Nicolaas Klei (Amsterdam, 6 januari 1961) schreef zijn eerste stukje over wijn voor Elsevier in september 2003. Hij maakte sindsdien zonder ook maar één week over te slaan zo’n duizend stukjes waarin hij geestig en goed geïnformeerd de lezer enthousiast maakte voor goede wijn. Daarnaast selecteerde Nicolaas voor EW jaarlijks uit honderden proefflessen ‘de beste zestig wijnen’.

Klei bedacht de term ‘omfietswijn’ voor wijnen die hij zeer de moeite en het geld waard vond en maakte jarenlang de Supermarktwijngids. Hij schreef daarnaast talrijke boeken over wijn, zoals Onder de kurk, Over de tong en samen met Harold Hamersma Handboek voor de moderne wijnliefhebber.

Samen met zijn vrouw Marieke Cobelens schreef hij De man in zijn hemd, over kleren voor heren. En nadat hij in 2018 besloot dagelijks 20.000 stappen te lopen en daardoor 40 kilo afviel, schreef hij over zijn ervaringen De Slankwandelaar.