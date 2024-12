Is het erg als amateursporters stoppen na blessure?

Een ‘zorgwekkend aantal’ sporters stopt met hun sport nadat ze een blessure hebben opgelopen. Misschien zijn veel van die sporten ook helemaal niet zo gezond.

De NOS berichtte over cijfers die NOC*NSF, RIVM en Veiligheid.nl naar buiten brachten over blessures onder Nederlandse amateursporters. In de afgelopen twee jaar stopten liefst 400.000 mensen definitief met hun sport nadat ze bij het beoefenen daarvan een blessure hadden opgelopen.

Dat wordt zorgelijk genoemd omdat sporten algemeen geldt als verstandig en gezond. Het houdt spieren sterk, helpt om overgewicht te voorkomen en heeft ook op mentaal vlak voordelen. Buiten in de natuur bewegen is bewezen heilzaam, contact met anderen, al dan niet in teamverband, ook.

Knieën en enkels krijgen voortdurend klappen

Maar al dat sporten gaat dus wel gepaard met een enorm aantal blessures. De cijfers leren dat van alle 9 miljoen Nederlanders die wekelijks een sport beoefenen liefst zo’n 50 procent in een jaar een blessure oploopt. Het vaakst bij de sporten die ook het meest worden beoefend, hardlopen en voetbal. Vooral knieën en enkels zijn daarbij de pineut, door de duizenden herhaalde klappen die de gewrichten bij het rennen te verduren krijgen. Nog los van acute blessures door verzwikkingen of tackles.

Dat sport ook nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid, wordt nogal eens genegeerd. Blessures zijn pijnlijk en versleten knieën en enkels kunnen een mens op lange termijn danig belemmeren in zijn dagelijkse functioneren. Bovendien gaat de behandeling ervan gepaard met medische zorg en in veel gevallen ook ziekteverzuim. Blessures zijn behalve vervelend dus ook duur.

Niet sporten is iets anders dan niet bewegen

NOC*NSF reageert vanzelfsprekend geschrokken op de cijfers. Nederlanders aan het sporten krijgen en houden is een van de belangrijkste bestaansredenen van de sportkoepel. Maar het onderzoek vertelt niet wat de mensen die na een blessure stopten met hun sport vervolgens gingen doen. Als ze met hun gekwetste enkel alleen nog maar op de bank gingen hangen, is dat inderdaad reden tot zorg. Maar misschien gingen ze in plaats van te voetballen wel naar de sportschool of het zwembad.

Daarnaast is sporten niet per se de beste manier van inspanning voor alle aspecten van de gezondheid. Dat bewegen goed is voor lichaam en geest, daarover bestaat geen enkele twijfel. Maar sporten die met veel blessures gepaard gaan, naast hardlopen en voetbal bijvoorbeeld ook hockey, kunnen eveneens schadelijke effecten opleveren voor de gezondheid. Wie aan een contactsport doet, of aan een sport waarbij de gewrichten en banden klappen krijgen, of waarbij urenlang dezelfde beweging wordt herhaald, loopt meer risico op botsingen, blessures en slijtage.

Om aan een gezonde dosis lichaamsbeweging te komen, is het niet nodig om marathons te rennen of in de spits te buffelen in het derde van VV De Meern. Want door dagelijks – liefst in de buitenlucht – een aantal kilometers stevig door te stappen, korte afstanden met de fiets in plaats van de auto af te leggen en de boodschappen de trap op te tillen, krijgt een mens ook voldoende beweging.

En wie geniet van zijn sport, moet dat vooral doen.