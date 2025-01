Hoe de aanslag in Mariahoeve de wijk nog dichter bij elkaar bracht

Na de explosie in Mariahoeve helpen buurtgenoten elkaar. ‘Het is hier een hecht dorp in de grote stad.’

Het grommende geluid van de graafmachine die achter de hekken nog steeds puin ruimt, doorbreekt deze wintermiddag de stilte aan de Tarwekamp. Van de verwoestende explosie waarbij zaterdagochtend 7 december 2024 zes doden vielen, resteert als fysieke herinnering slechts een gapend gat in het complex. Verhuizers halen de leegstaande bovenwoningen en bedrijfspanden leeg.

In het gazon tegenover de getroffen flat vormen kaarsjes en bossen bloemen een groot hart. Achter de hekken staan mensen te kijken naar de leegte. Iedereen heeft de schokkende beelden op het nieuws gezien. ‘Wij komen uit Voorburg,’ zegt een ouder stel. ‘Vrienden wonen hier vlak achter. We wilden het nu zelf zien.’

Bevolking Mariahoeve gemêleerd

Het is elke keer confronterend als ze hier langskomt, zegt de Iraanse Sahar (44). Ze woont al zestien jaar in een flat op 100 meter van de rampplek en kende de meeste mensen in de getroffen panden. ‘Dit is ons aangedaan.’ Al pratend schiet ze vol. ‘Sorry, alles komt weer boven.’

Sahar werd die vroege ochtend wakker van de harde knal en van haar hond die in blinde paniek de slaapkamer in kwam stuiven. Ze zat meteen rechtop in bed en voelde de flat trillen. ‘Ik dacht eerst aan vuurwerk, maar schrok toen ik even later de vlammen uit de huizen zag slaan.’

De Tarwekamp ligt in de Haagse wijk Mariahoeve. De buurt is een mengelmoes van laag- en hoogbouw, oud en nieuw. Ook de bevolking is gemêleerd: oude Hagenezen, nieuwkomers en expats wonen door elkaar. Het is een hechte wijk waar veel mensen elkaar kennen.



In 2024 1.200 aanslagen met explosieven, vooral Cobra’s

De aanslag met explosieven was gericht op de Marokkaanse bruidswinkel in een van de bedrijfspanden op de begane grond. Die was volgens Sahar altijd dicht. ‘Je zag er nooit iemand. De bruidsjurken stonden tussen de zakken cement en het gereedschap. Heel raar.’

Vorig jaar werden in heel Nederland ruim 1.200 aanslagen met explosieven gepleegd, veelal met Cobra’s. Meestal was er alleen schade aan de voordeur of pui. Dat aan de Tarwekamp zes onschuldige burgers in de vlammen en onder het puin omkwamen, was een tragisch dieptepunt.

De bewoners die de aanslag hebben overleefd, zijn voor het komende half

jaar ondergebracht in logeerwoningen.

Explosie doet denken aan oorlogsgebied

Robèrt (56) woont in een sociale-huur­flat tegenover de rampplek en was er die ochtend als eerste bij om bewoners te waarschuwen dat ze weg moesten wezen. ‘Ik hoorde het geschreeuw en heb het Chinese jongetje van acht opgevangen van wie de ouders en het zusje van zeventien zijn omgekomen. In de kelder van het gesloten café zaten nog twee mensen. Anders waren die ook onder het puin beland.’

Zijn 56-jarige buurman Kamran komt aanlopen. De mannen omhelzen elkaar en wensen elkaar ‘een beter nieuw jaar’. Kamran is taxichauffeur en kwam die ochtend uit de nachtdienst. ‘Ik praatte nog even met het meisje van de benzinepomp en bracht in de auto mijn administratie op orde. Normaal parkeer ik mijn taxi altijd op de plek waar het nu misging.’

De explosie deed hem denken aan de oorlog in het Iraakse deel van Koerdistan, waarbij zijn broertje van elf en zusje van negen omkwamen. ‘Door wat hier is gebeurd, zie ik de beelden van het oorlogsgebied weer voor mij.’

Kamran kende het Chinese meisje van zeventien jaar. ‘Een schat van een meid die altijd iedereen op straat vrolijk groette.’

Meteen na de explosie hielp de buurt de getroffen bewoners met eten, kleding en tijdelijk onderdak. De medewerkers van stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve waren dag en nacht in touw. Twee vrijwilligers woonden in de getroffen flat en hebben de aanslag overleefd. Een van hen verloor haar 63-jarige man.

Mensen in Mariahoeve nog dichter bij elkaar

Yousif (51) en zijn vrouw Naomi (46) runnen Lichtpuntjes. De donaties stroomden binnen, nu al ruim 6 ton. Ondanks de enorme druk bleef Yousif rustig: begin jaren negentig maakte hij in Kuweit de Golfoorlog mee. ‘De Tarwekamp is een dorp in de grote stad. Iedereen staat meteen klaar om de ander te helpen.’

Hart van Lichtpuntjes is het familiecentrum in het nabijgelegen winkelcentrum. Elke middag kunnen de getroffen bewoners aan een lange tafel komen lunchen. Er wordt gekeken of er ondersteuning nodig is van een psychotherapeut.

Wie van de bewoners op termijn terug wil naar de Tarwekamp, is volgens Sahar nog ongewis. ‘Maar het was al een hechte wijk. De gebeurtenissen hebben mensen nog dichter bij elkaar gebracht.’